Стало известно, когда стартует проект «Ты топ–модель» на ТНТ

«Главная тенденция современного мира моды – уход от общепринятых стандартов красоты. Сегодня моделью может стать каждая девушка. Ее возраст, профессия, религия, прошлое, особенности фигуры не имеют значения. Главное – харизма, целеустремленность, желание развиваться и учиться», — отмечают организаторы.

В результате масштабного кастинга выбрали 70 девушек из разных уголков страны. Среди них — трансгендер, девушка с бионическим протезом, модель с витилиго, девушки plus size и вебкам модель.

Главный приз проекта «ТЫ топ- модель» на ТНТ — приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным дизайнером Philipp Plein.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов