Стало известно, когда стартует проект «Ты топ–модель» на ТНТ

21 марта в 17:30 на ТНТ стартует шоу «Ты топ–модель». Главный приз проекта — три миллиона рублей и участие в рекламной кампании Philipp Plein. Ведущими шоу стали Анастасия Решетова, Гоша Карцев, Александр Гудков и дизайнер Philipp Plein.
«Главная тенденция современного мира моды – уход от общепринятых стандартов красоты. Сегодня моделью может стать каждая девушка. Ее возраст, профессия, религия, прошлое, особенности фигуры не имеют значения. Главное – харизма, целеустремленность, желание развиваться и учиться», — отмечают организаторы.
В результате масштабного кастинга выбрали 70 девушек из разных уголков страны. Среди них — трансгендер, девушка с бионическим протезом, модель с витилиго, девушки plus size и вебкам модель.
Главный приз проекта «ТЫ топ- модель» на ТНТ — приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным дизайнером Philipp Plein.
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Фото: архив организаторов
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