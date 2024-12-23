20 декабря в атмосферном лофте Konyushnya открылась выставка «Искусство новой медицины: когда здоровье становится искусством». Вдохновившись идеями превентивной медицины, художница из Италии Мария Плехова создала серию абстрактных картин. Каждое произведение раскрывает концепцию «5П», в основе которой глубокий индивидуализированный подход к пациенту и стремление предупреждать заболевания, не доводя до необходимости их лечения.
Елена Кудымова и Мария Плехова
Алина Сулейманова и Юлия Папко
Мария Плехова
Юлия Булина
Марина Лобанова и Артем Шаров
Мария, Лавр и Юлия Плеховы
Екатерина и Милена Баркар
Анна Ткаченко и Софья Боровкова
Леся Лисиченко
Алина Каткова и Михаил Бородин
Мария Плехова и Михаил Хнырев
Каролина Тюлина и Юлия Аузяк
Дмитрий Торшин и Алена Мальцева
Нина Морозова
Мария Литовская и Антон Мурзинов
Юра Литаров
По задумке организатора (Preventa Clinic – клиника управления здоровьем и эстетикой), терапия искусством способна помочь людям стать более внимательными, открытыми и гибкими в восприятии мира. При этом картины, отражающие позитивный подход к здоровью, могут подтолкнуть зрителей к заботе о своем здоровье и своевременной диагностике и профилактике.
Елена Кудымова, главный врач Preventa Clinic: «Все больше фактов свидетельствуют о том, что искусство может служить ценным дополнением к медицинским вмешательствам. Искусство может исцелять. Искусство дает человеку глубокое ощущение смысла, и это делает жизнь прекрасной, независимо от обстоятельств».
Юлия Булина, гостья: «Я прямо сейчас испытываю необыкновенное чувство радости от всего происходящего, от всей атмосферы. Картины, музыка, общение – так уютно и хорошо».
Юра Литаров, гость, художник: «Очень важный аспект современного искусства, на мой взгляд, когда автор отображается в своих работах. Я успел пообщаться с Марией, она очень тонкая, чувственная и красивая девушка. Собственно, и ее работы такие же».
До конца декабря часть картин можно увидеть в стенах Preventa Clinic по адресу: ул. Ильинская, 96.
Тел. (831) 200-47-46
Текст: Галина Смирнова
Фото: Влад Марцев
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