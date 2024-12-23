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Искусство

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Терапия искусством

20 декабря в атмосферном лофте Konyushnya открылась выставка «Искусство новой медицины: когда здоровье становится искусством». Вдохновившись идеями превентивной медицины, художница из Италии Мария Плехова создала серию абстрактных картин. Каждое произведение раскрывает концепцию «5П», в основе которой глубокий индивидуализированный подход к пациенту и стремление предупреждать заболевания, не доводя до необходимости их лечения.

Елена Кудымова и Мария Плехова

Елена Кудымова и Мария Плехова

Алина Сулейманова и Юлия Папко

Алина Сулейманова и Юлия Папко

Мария Плехова

Мария Плехова

Юлия Булина

Юлия Булина

Марина Лобанова и Артем Шаров

Марина Лобанова и Артем Шаров

Мария, Лавр и Юлия Плеховы

Мария, Лавр и Юлия Плеховы

Екатерина и Милена Баркар

Екатерина и Милена Баркар

Анна Ткаченко и Софья Боровкова

Анна Ткаченко и Софья Боровкова

Леся Лисиченко

Леся Лисиченко

Алина Каткова и Михаил Бородин

Алина Каткова и Михаил Бородин

Мария Плехова и Михаил Хнырев

Мария Плехова и Михаил Хнырев

Каролина Тюлина и Юлия Аузяк

Каролина Тюлина и Юлия Аузяк

Дмитрий Торшин и Алена Мальцева

Дмитрий Торшин и Алена Мальцева

Нина Морозова

Нина Морозова

Мария Литовская и Антон Мурзинов

Мария Литовская и Антон Мурзинов

Юра Литаров

Юра Литаров

По задумке организатора (Preventa Clinic – клиника управления здоровьем и эстетикой), терапия искусством способна помочь людям стать более внимательными, открытыми и гибкими в восприятии мира. При этом картины, отражающие позитивный подход к здоровью, могут подтолкнуть зрителей к заботе о своем здоровье и своевременной диагностике и профилактике.

Елена Кудымова, главный врач Preventa Clinic: «Все больше фактов свидетельствуют о том, что искусство может служить ценным дополнением к медицинским вмешательствам. Искусство может исцелять. Искусство дает человеку глубокое ощущение смысла, и это делает жизнь прекрасной, независимо от обстоятельств».

Юлия Булина, гостья: «Я прямо сейчас испытываю необыкновенное чувство радости от всего происходящего, от всей атмосферы. Картины, музыка, общение – так уютно и хорошо».

Юра Литаров, гость, художник: «Очень важный аспект современного искусства, на мой взгляд, когда автор отображается в своих работах. Я успел пообщаться с Марией, она очень тонкая, чувственная и красивая девушка. Собственно, и ее работы такие же».

До конца декабря часть картин можно увидеть в стенах Preventa Clinic по адресу: ул. Ильинская, 96.

Тел. (831) 200-47-46

Сайт

Текст: Галина Смирнова
Фото: Влад Марцев

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