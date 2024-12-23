Терапия искусством

Елена Кудымова, главный врач Preventa Clinic: «Все больше фактов свидетельствуют о том, что искусство может служить ценным дополнением к медицинским вмешательствам. Искусство может исцелять. Искусство дает человеку глубокое ощущение смысла, и это делает жизнь прекрасной, независимо от обстоятельств».

Юлия Булина, гостья: «Я прямо сейчас испытываю необыкновенное чувство радости от всего происходящего, от всей атмосферы. Картины, музыка, общение – так уютно и хорошо».

Юра Литаров, гость, художник: «Очень важный аспект современного искусства, на мой взгляд, когда автор отображается в своих работах. Я успел пообщаться с Марией, она очень тонкая, чувственная и красивая девушка. Собственно, и ее работы такие же».

До конца декабря часть картин можно увидеть в стенах Preventa Clinic по адресу: ул. Ильинская, 96.