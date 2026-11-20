сооснователь сети экоцентров «Сборка»

В технопарке у нас установлено оборудование для переработки материалов, с помощью которого можно увидеть, как отходы превращаются в новые изделия, а также принять участие в практических мастер‑классах. В лектории экоцентра планируются открытые лекции и дискуссии, встречи с экспертами, кинопоказы, экскурсии, корпоративные ESG‑мероприятия. В перспективе мы также планируем запустить «Экошколу SYNERGETIC», посвященную формированию экологичных привычек, ответственному потреблению и грамотному обращению с отходами. В следующем году планируем открытие музея переработки. Экспозиция расскажет об истории и развитии различных материалов, видах упаковки и ее маркировке, проблемах загрязнения суши и водных экосистем, инфраструктуре сбора и переработки отходов, а также принципах циклической экономики.