Здесь будут принимать до 45 категорий вторсырья: пластик, бумагу, картон, стекло, металл, текстиль, отслужившую электронику, а также редкие виды отходов.
Например, блистеры от таблеток, в том числе с остатками препаратов, можно сдать только в «Сборке». Нижний стал третьим городом (после Петербурга и Москвы), куда пришел проект. Управляющей нижегородского центра стала Анастасия Плужникова, основательница местного экодвижения «РазДельно».
Сергей Тушев
сооснователь сети экоцентров «Сборка»
В технопарке у нас установлено оборудование для переработки материалов, с помощью которого можно увидеть, как отходы превращаются в новые изделия, а также принять участие в практических мастер‑классах. В лектории экоцентра планируются открытые лекции и дискуссии, встречи с экспертами, кинопоказы, экскурсии, корпоративные ESG‑мероприятия. В перспективе мы также планируем запустить «Экошколу SYNERGETIC», посвященную формированию экологичных привычек, ответственному потреблению и грамотному обращению с отходами. В следующем году планируем открытие музея переработки. Экспозиция расскажет об истории и развитии различных материалов, видах упаковки и ее маркировке, проблемах загрязнения суши и водных экосистем, инфраструктуре сбора и переработки отходов, а также принципах циклической экономики.
Несколько арт‑объектов из вторсырья в пространстве экоцентра уже есть, включая портреты: Виктора Цоя из винных пробок и Джона Леннона из пивных крышек. Также здесь можно найти экотовары и мерч (брелок из бывшей пластмассовой кружки, например). На рефилл‑станции предлагают пополнить запасы бытовой химией в розлив. А в отдельной зоне установлены экообменники – для сдачи пластиковых крышек, использованных батареек и одежды.
Фото: Анастасия Волкова
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