Цифра дня: 1553 медведя обитает в Нижегородской области

О том, что медведь может быть поблизости укажут отпечатки лап (до 40 см в длину!), «медвежьи тропы» (две параллельные цепочки ямок в траве или мхе), метки на деревьях (глубокие вертикальные царапины на высоте от 1-1,5 метров), помет (в нем нередко много непереваренных ягод) и следы раскопок. Можно ориентироваться на слух: медведи фыркают, сопят, утробно ворчат, щелкают челюстями и даже мелодично свистят.

Впрочем, чтобы увидеть медведя вживую, не обязательно углубляться в чащу. В последнее время в СМИ и соцсетях появляются сообщения об их визитах в деревни и поселки (Кстово, Лысково, Варнавино, Шахунья). По мнению Андрея Лебединского, кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и зоологии ННГУ, так было всегда, но из-за камер в каждом телефоне такие случаи быстро оказываются в топе новостей.