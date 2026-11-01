Цифра дня: 1553 медведя обитает в Нижегородской области

Данные приводит Минлесхоз, в ведомстве подчеркивают, что с 2017-го у нас не было зафиксировано ни одного случая нападения медведя на человека.
Исторически медведи предпочитают «таежные» леса на севере области (в общей сложности на эти районы приходится более 1400 медведей). Лидеры – Воскресенский и Варнавинский округа (400 в обоих), меньше всего – в Городецком и Тонкинском районах (около 50 в каждом). В центре региона медведи обитают в Лысковском (в 2025-м было 69) и Кстовском районах (меньше десятка). Во всей остальной Нижегородской области шанс встретить животное есть на юге (здесь их порядка сотни).
О том, что медведь может быть поблизости укажут отпечатки лап (до 40 см в длину!), «медвежьи тропы» (две параллельные цепочки ямок в траве или мхе), метки на деревьях (глубокие вертикальные царапины на высоте от 1-1,5 метров), помет (в нем нередко много непереваренных ягод) и следы раскопок. Можно ориентироваться на слух: медведи фыркают, сопят, утробно ворчат, щелкают челюстями и даже мелодично свистят.
Впрочем, чтобы увидеть медведя вживую, не обязательно углубляться в чащу. В последнее время в СМИ и соцсетях появляются сообщения об их визитах в деревни и поселки (Кстово, Лысково, Варнавино, Шахунья). По мнению Андрея Лебединского, кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и зоологии ННГУ, так было всегда, но из-за камер в каждом телефоне такие случаи быстро оказываются в топе новостей.
Андрей Лебединский
кандидат биологических наук
В период накопления жировых запасов перед спячкой звери активнее ищут пищу, и свалки, контейнерные площадки, остатки еды на дачах и в туристических зонах становятся для них привлекательным источником корма. Медведь идет на запах: известен случай, когда зверь располосовал палатку, разыскивая оставленную в ней пустую банку из-под консервов. Если при этом животное не сталкивается с угрозой (выстрелами, агрессивными собаками и т. п.), оно может постепенно привыкать к близости человека. Молодые медведи и медвежата нередко выходят к людям, потому что у них еще не сформировано полноценное чувство опасности.
Хорошее обоняние позволяет медведю заранее почуять человека и ретироваться, но это срабатывает не всегда (ветер, гроза, сильный шум). Например, в Керженском заповеднике примерно 35 медведей (это много для такой территории). Ученые здесь наблюдают за берлогами, собирают данные фотоловушек. Однако за все время конфликтов не было, и обе стороны отделывались «легким испугом», а иногда и вовсе продолжали заниматься своими делами (медведь – малиной, человек – наукой).
Андрей Лебединский
кандидат биологических наук
Самое главное: не паникуйте, не убегайте и не проявляйте агрессию. Спокойно отступайте без резких движений. Для профилактики встречи используйте подручные средства (например, стучите ложкой по кружке). Если есть подходящее дерево – можно на него залезть (это молодые медведи лазают, как кошки, взрослые – редко из-за веса). Медведь обычно не рассматривает человека как добычу. Даже в ситуациях, когда человек неожиданно оказывается рядом с медведицей и медвежонком, чаще всего самка просто уходит. Трагедия возможна, если та самая медведица увидит в человеке угрозу, если случайно разбудить спящего в берлоге (никогда к ним не приближайтесь!) или столкнуться с истощенным от голода медведем. Для последних двух все, что движется, становится едой.
Если вы заметили медведя в населенном пункте, нужно позвонить в экологическую диспетчерскую службу: 8 (831) 433‑22‑11, или напрямую в межрайонные отделы Министерства лесного хозяйства.
Фото/видео: Керженский заповедник
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