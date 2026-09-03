«За время работы с муравьями меня и кусали, и жалили, и даже протыкали мандибулами»

Многочисленные исследования нашей героини так или иначе связаны с одним вопросом: как множеству видов удается сосуществовать рядом? Для этого она изучала, например, как рыжие лесные муравьев делят пищевые ресурсы и насколько широко осваивают территорию их родственники из тропического муссонного леса во Вьетнаме. Однажды Татьяна обнаружила необычных муравьёв-рабовладельцев Harpagoxenus, совершающих набеги на семьи других муравьев (похищают потомство, а выросшие из яиц и куколок рабочие трудятся на благо чужого гнезда).

А еще у Татьяны два (!) музыкальных проекта: Aenorah (на стыке melodic techno, progressive house и trance) и эмбиентный FunYash. Плюс в «закромах» лежат незавершенные работы в жанрах indie, synthwave и metal.