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Экология

Екатерина Чудакова: «В этом году отдаю сумку от Valentino»

В концепт-стор «Твой бывший» с 1 по 3 июня большая благотворительная барахолка, на которой ожидается много люкса. Вырученные деньги пойдут в Фонд помощи детям с аутизмом «Время РАСсвета», в том числе на оплату труда сотрудников и закупку оборудования.

Акция приурочена к международному Дню защиты детей. Принимают любую одежду, аксессуары и обувь, условие одно — безупречное состояние. Обещают 250+ позиций из коллекций Алены Ахмадуллиной со скидкой до 90% и приличный выбор оригинальных брендовых вещей до 3000 рублей.

Екатерина Чудакова, издатель, благотворитель, директор бюро «Мисс Нижний Новгород» и проекта «800 добрых дел»: «В этом году отдаю сумку от Valentino, костюм от Yello, вечернее платье, в котором я открывала «Мисс Нижний Новгород». Отобрала уже два чемодана вещей. В сентябре я продала ботинки CHANEL, которые пылились у меня в шкафу лет так 15, известной нижегородке Татьяне Стариковой, и теперь они вместе с Таней щеголяют на самых крутых московских вечеринках» 

В прошлом году благотворительная барахолка собрала 600 тысяч рублей.

Благотворительный фонд «Время РАСсвета» с 2018 года помогает в социализации и реабилитации детей с аутизмом. В его команде — логопеды, дефектологи, игротерапевты и другие. Они оказывают помощь бесплатно детям от 2 до 17 лет.

Фото: Анастасия Волкова

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