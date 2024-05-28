Екатерина Чудакова: «В этом году отдаю сумку от Valentino»

Акция приурочена к международному Дню защиты детей. Принимают любую одежду, аксессуары и обувь, условие одно — безупречное состояние. Обещают 250+ позиций из коллекций Алены Ахмадуллиной со скидкой до 90% и приличный выбор оригинальных брендовых вещей до 3000 рублей.

Екатерина Чудакова, издатель, благотворитель, директор бюро «Мисс Нижний Новгород» и проекта «800 добрых дел»: «В этом году отдаю сумку от Valentino, костюм от Yello, вечернее платье, в котором я открывала «Мисс Нижний Новгород». Отобрала уже два чемодана вещей. В сентябре я продала ботинки CHANEL, которые пылились у меня в шкафу лет так 15, известной нижегородке Татьяне Стариковой, и теперь они вместе с Таней щеголяют на самых крутых московских вечеринках»

В прошлом году благотворительная барахолка собрала 600 тысяч рублей.