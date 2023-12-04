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Экология

«СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем

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Международный форум «СО.ЗНАНИЕ» пройдет в Нижнем с 4 по 6 декабря. Проект — это площадка для диалога государства, бизнеса и общества по разработке новой модели устойчивого экономического развития.

 

В Нижнем пройдут встречи министров стран объединения БРИКС по ESG-вопросам.

Форум «СО.ЗНАНИЕ» станет первой площадкой в России, участники которого обсудят актуальные аспекты в сфере сознательного развития.

Форум — возможность выработать конкретные решения, например, касающиеся поддержки бизнеса.

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Фото: архив редакции

 

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