«СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем

Международный форум «СО.ЗНАНИЕ» пройдет в Нижнем с 4 по 6 декабря. Проект — это площадка для диалога государства, бизнеса и общества по разработке новой модели устойчивого экономического развития.
В Нижнем пройдут встречи министров стран объединения БРИКС по ESG-вопросам.
Форум «СО.ЗНАНИЕ» станет первой площадкой в России, участники которого обсудят актуальные аспекты в сфере сознательного развития.
Форум — возможность выработать конкретные решения, например, касающиеся поддержки бизнеса.
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Фото: архив редакции
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