Чек-лист к акции «Раздельно»: как подготовится к акции в Нижнем

Куда и когда идти:

12:00-13:30 Мыза (напротив ТЦ «Жанто-2»)

11:00-12:30 Дарьино (остановка общ.транспорта)

11:00-12:30 Ленина , 46 (Администрация Ленинского района)

10:30-12:00 Автозавод (пл. Киселева)

11:30-13:00 Сенная (сквер имени Петровского)

12:00-13:00 Кстово (проспект капитана Рачкова, 12)

Напомним, забота об окружающей среде начинается с малого: заменить пластиковые пакеты экомешочками, а одноразовые стаканчики – термокружкой, разумно использовать воду и сортировать мусор. Как грамотно справиться с последним, рассказывают участники проекта «Нижний Новгород – экологическая столица» и его руководитель Эльвира Сайфулина.

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Фото: unsplash



