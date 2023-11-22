18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Чек-лист к акции «Раздельно»: как подготовится к акции в Нижнем

Поделиться:

В эту субботу, 25 ноября, в пяти точках в Нижнего Новгорода и одной в Кстове пройдет эко-акция «Раздельно». Горожане смогут сдать на переработку бумагу и картон, стекло, батарейки, металл и многое другое.

 

Куда и когда идти:

  • 12:00-13:30 Мыза (напротив ТЦ «Жанто-2»)
  • 11:00-12:30 Дарьино (остановка общ.транспорта)
  • 11:00-12:30 Ленина , 46 (Администрация Ленинского района)
  • 10:30-12:00 Автозавод (пл. Киселева)
  • 11:30-13:00 Сенная (сквер имени Петровского)
  • 12:00-13:00 Кстово (проспект капитана Рачкова, 12)

Напомним, забота об окружающей среде начинается с малого: заменить пластиковые пакеты экомешочками, а одноразовые стаканчики – термокружкой, разумно использовать воду и сортировать мусор. Как грамотно справиться с последним, рассказывают участники проекта «Нижний Новгород – экологическая столица» и его руководитель Эльвира Сайфулина.

0+



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: