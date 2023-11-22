Чек-лист к акции «Раздельно»: как подготовится к акции в Нижнем

В эту субботу, 25 ноября, в пяти точках в Нижнего Новгорода и одной в Кстове пройдет эко-акция «Раздельно». Горожане смогут сдать на переработку бумагу и картон, стекло, батарейки, металл и многое другое.
Куда и когда идти:
- 12:00-13:30 Мыза (напротив ТЦ «Жанто-2»)
- 11:00-12:30 Дарьино (остановка общ.транспорта)
- 11:00-12:30 Ленина , 46 (Администрация Ленинского района)
- 10:30-12:00 Автозавод (пл. Киселева)
- 11:30-13:00 Сенная (сквер имени Петровского)
- 12:00-13:00 Кстово (проспект капитана Рачкова, 12)
Напомним, забота об окружающей среде начинается с малого: заменить пластиковые пакеты экомешочками, а одноразовые стаканчики – термокружкой, разумно использовать воду и сортировать мусор. Как грамотно справиться с последним, рассказывают участники проекта «Нижний Новгород – экологическая столица» и его руководитель Эльвира Сайфулина.
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Фото: unsplash
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