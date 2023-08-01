В Нижнем расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе

Открытая дискуссия «Эко–подход в креативной индустрии» пройдет 2 августа в креативном пространстве по адресу: улица Большая Покровская, 20Б. Участники обсудят экологические тренды в современном искусстве и бизнесе, поделятся кейсами из своей практики.