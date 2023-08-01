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Экология

В Нижнем расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе

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Открытая дискуссия «Эко–подход в креативной индустрии» пройдет 2 августа в креативном пространстве по адресу: улица Большая Покровская, 20Б. Участники обсудят экологические тренды в современном искусстве и бизнесе, поделятся кейсами из своей практики.

 

Участники обсуждения:

  • совладелец галереи «Луна» Ксения Федосеева-Царицынская
  • основатель концепт-стора «Твой бывший» Наталья Коренченко
  • сооснователь и креативный директор бренда Called a Garment Екатерина Булгакова
  • дизайнер и основатель бренда одежды Helena Tadesse Хелена Тадессе
  • маркетинг-директор кофейни Mola Mola Coffee Анастасия Полозова
  • представитель бренда Infinity plastic Евгений Соломайкин
  • экопродюсер Сергей Кожуховский
  • замдиректора по связям с общественностью ООО «Нижэкология-НН» Марина Баширова

Вход свободный.

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Фото: unsplash

 

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