В Нижнем расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе

Открытая дискуссия «Эко–подход в креативной индустрии» пройдет 2 августа в креативном пространстве по адресу: улица Большая Покровская, 20Б. Участники обсудят экологические тренды в современном искусстве и бизнесе, поделятся кейсами из своей практики.
Участники обсуждения:
- совладелец галереи «Луна» Ксения Федосеева-Царицынская
- основатель концепт-стора «Твой бывший» Наталья Коренченко
- сооснователь и креативный директор бренда Called a Garment Екатерина Булгакова
- дизайнер и основатель бренда одежды Helena Tadesse Хелена Тадессе
- маркетинг-директор кофейни Mola Mola Coffee Анастасия Полозова
- представитель бренда Infinity plastic Евгений Соломайкин
- экопродюсер Сергей Кожуховский
- замдиректора по связям с общественностью ООО «Нижэкология-НН» Марина Баширова
Вход свободный.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)