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Экология

Эко-праздник в «Швейцарии»

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29 июля в парке «Швейцария» пройдет городской экологический пикник — это четыре зоны активностей.

 

На площадке пройдет лекторий на две темы: «Как организовать пикник экологично» и «Простые экопривычки, которые которые делают нас и мир лучше». Среди участников разыграют шоппер, бамбуковые зубные щетки, экомешкии и набор для пикника.

Позже пройдет экологическая эстафета и мастер-классы для детей.

А еще, с 13:00 до 15:00 в парке пройдет дегустация полезных продуктов от ЭКОмагазина «Новый мир».

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Фото: фотобанк

 

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