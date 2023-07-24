Эко-праздник в «Швейцарии»

29 июля в парке «Швейцария» пройдет городской экологический пикник — это четыре зоны активностей.
На площадке пройдет лекторий на две темы: «Как организовать пикник экологично» и «Простые экопривычки, которые которые делают нас и мир лучше». Среди участников разыграют шоппер, бамбуковые зубные щетки, экомешкии и набор для пикника.
Позже пройдет экологическая эстафета и мастер-классы для детей.
А еще, с 13:00 до 15:00 в парке пройдет дегустация полезных продуктов от ЭКОмагазина «Новый мир».
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Фото: фотобанк
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