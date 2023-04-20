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Экология

Экологический проект запускают для нижегородцев

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Информационный проект об экологии современного мегаполиса запускает Мининский университет. Лекции будут проходить в «Экоториуме» в парке «Швейцария».

 

В рамках проекта рассмотрят основные экологические проблемы, с которыми сталкиваются сегодня мегаполисы. Крупные города отличаются чрезмерной концентрацией транспорта и промышленных предприятий, у людей могут возникать и вопросы к качеству продуктов питания и воды.

Первый лекторий пройдет уже сегодня, 20 апреля. Слушатели познакомятся с доступными в домашних условиях методами анализа продуктов.

Это не единственный проект, который вуз проводит в «Швейцарии». Там же проходят лекции по ИТ, финансовой грамотности, литературе, спортивные мероприятия, к примеру, по сдаче норм ГТО.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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