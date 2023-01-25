Акция «Раздельно» в Нижнем

Первая (в этом году) акция «Электронный сбор» стартует уже в эту субботу. 28 января горожане смогут сдать на переработку бумагу и картон, стекло, батарейки, некрупную бытовую технику и многое другое.
Откроется семь точек:
- 10:30-12:00 — Ленина, 46 (администрация Ленинского района)
- 11:00-12:30 — Автозавод (площадь Киселева)
- 11:30-13:00 — Мыза (напротив ТЦ «Жанто-2»)
- 11:00-12:30 — Сенная (а/с Сенная)
- 11:30-13:00 — Дарьино (остановка общественного транспорта)
- 12:00-13:30 — Мещера (улица Карла Маркса, 46)
- 12:00-13:00 — Кстово (улица Рачкова, 12)
Подробности здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)