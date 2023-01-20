Цифра дня: 14 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области

Всего в питомниках выращено 21,9 миллиона сеянцев. Также на случай неурожайных лет сформирован запас в 3,1 тонну.

В прошлом году восстановили 14,4 тысячи гектаров. Кроме того, молодой лес требует специального ухода. В этом году площадь ухода достигнет 40 тысяч.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash