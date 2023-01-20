Цифра дня: 14 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области

В этом году планируют восстановить 14,6 тысячи гектаров леса. А ежегодно в регионе высаживается более 19 миллионов деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Всего в питомниках выращено 21,9 миллиона сеянцев. Также на случай неурожайных лет сформирован запас в 3,1 тонну.
В прошлом году восстановили 14,4 тысячи гектаров. Кроме того, молодой лес требует специального ухода. В этом году площадь ухода достигнет 40 тысяч.
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Фото: unsplash
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