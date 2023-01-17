В Нижегородской области построят глэмпинг

Реализация проекта оценивается в 109,5 миллиона рублей. Поиском инвестора занимается администрация Воскресенского района.

На участке создадут 50 комфортабельных домиков для круглогодичного проживания, а также обеденную зону и административный модуль. Здесь откроют фестивальную и спортивную площадки, парковку на 60 авто.

Сейчас ведутся предпроектные работы. Здесь планируется создать 20 рабочих мест.





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Фото: unsplash