В Нижегородской области построят глэмпинг

Глэмпинг почти за 110 миллионов рублей планируют построить в Вознесенском районе. Туристический комплекс в экостиле хотят разместить в деревне Галибиха.
Реализация проекта оценивается в 109,5 миллиона рублей. Поиском инвестора занимается администрация Воскресенского района.
На участке создадут 50 комфортабельных домиков для круглогодичного проживания, а также обеденную зону и административный модуль. Здесь откроют фестивальную и спортивную площадки, парковку на 60 авто.
Сейчас ведутся предпроектные работы. Здесь планируется создать 20 рабочих мест.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)