18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Берег Светлояра благоустроят на грант

Поделиться:

Прибрежную зону озера Светлояр в Воскресенском районе благоустроят в 2023 году.

 

Общая стоимость проекта — более миллиона рублей. Половину суммы предоставят в виде гранта.

Холмы у озера оборудуют лестницами, а также зонами отдыха с информационными стендами. Планируются экскурсии и лекции для туристов, также создание эколого-просветительских материалов об озере.

Ежегодно Светлояр посещают десятки тысяч туристов со всей страны.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ТИЦ Visit Nizhny

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: