Берег Светлояра благоустроят на грант

Общая стоимость проекта — более миллиона рублей. Половину суммы предоставят в виде гранта.

Холмы у озера оборудуют лестницами, а также зонами отдыха с информационными стендами. Планируются экскурсии и лекции для туристов, также создание эколого-просветительских материалов об озере.

Ежегодно Светлояр посещают десятки тысяч туристов со всей страны.







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Фото: ТИЦ Visit Nizhny