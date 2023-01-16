Берег Светлояра благоустроят на грант

Прибрежную зону озера Светлояр в Воскресенском районе благоустроят в 2023 году.
Общая стоимость проекта — более миллиона рублей. Половину суммы предоставят в виде гранта.
Холмы у озера оборудуют лестницами, а также зонами отдыха с информационными стендами. Планируются экскурсии и лекции для туристов, также создание эколого-просветительских материалов об озере.
Ежегодно Светлояр посещают десятки тысяч туристов со всей страны.
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Фото: ТИЦ Visit Nizhny
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