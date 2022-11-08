Экотехнопарк за 1,4 млрд рублей появится в Нижегородской области

Нижегородская область — один из восьми пилотных регионов, где появятся технопарк. Общая площадь нижегородского достигнет 18 гектаров. В парке создадут производства по переработке шин, пластика, химических отходов.

Деньги будут вложены в проектирование и строительство парка. Готовый объект введут в эксплуатацию уже в 2024 году.

Известно, что в этом году на их создание выделят не более 124,2 миллиона рублей. Еще 487,6 миллиона направят в следующем году и еще 790,2 миллиона — в 2024.

После запуска парки смогут получить новые меры поддержки.







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Фото: unsplash