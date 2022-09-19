Нижегородцы поучаствуют в эко-конкурсе

Жители Нижегородской области могут присоединиться к всероссийскому конкурсу волонтерских уборок. Участники очистят природные территории от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. Организаторы самых массовых субботников разделят между собой 150 тысяч рублей.
Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября.
Команда проекта оценит результаты участников по четырем критериям:
- количество проведенных уборок
- число привлеченных к акции волонтеров
- объем собранного мусора
- объем отходов, сданных на переработку
В итоге определят пять победителей, которые получат от 10 до 50 тысяч рублей.
За дополнительной информацией можно обратиться к координатору в мессенджере WhatsApp по номеру телефона: 8 953 184 9554.
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Фото: unsplash
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