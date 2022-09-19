Нижегородцы поучаствуют в эко-конкурсе

Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября.

Команда проекта оценит результаты участников по четырем критериям:

количество проведенных уборок

число привлеченных к акции волонтеров

объем собранного мусора

объем отходов, сданных на переработку

В итоге определят пять победителей, которые получат от 10 до 50 тысяч рублей.

За дополнительной информацией можно обратиться к координатору в мессенджере WhatsApp по номеру телефона: 8 953 184 9554.







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Фото: unsplash