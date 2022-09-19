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Нижегородцы поучаствуют в эко-конкурсе

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Жители Нижегородской области могут присоединиться к всероссийскому конкурсу волонтерских уборок. Участники очистят природные территории от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. Организаторы самых массовых субботников разделят между собой 150 тысяч рублей.

 

Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября.

Команда проекта оценит результаты участников по четырем критериям:

  • количество проведенных уборок
  • число привлеченных к акции волонтеров
  • объем собранного мусора
  • объем отходов, сданных на переработку

В итоге определят пять победителей, которые получат от 10 до 50 тысяч рублей.

За дополнительной информацией можно обратиться к координатору в мессенджере WhatsApp по номеру телефона: 8 953 184 9554.



 

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Фото: unsplash

 

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