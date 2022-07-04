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Экология

Первая экотропа откроется в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде создадут первую экологическую тропу. Она появится в районе Бурнаковской низины около озера сообщает пресс-служба правительства региона. В районе озера можно найти малую выпь, крякву и соловья обыкновенного, а также там растут дуб черешчатый, ольха черная, тополь бальзамический.

 

Специалисты уже приступили к разработке концепции благоустройства.

«Могу сказать, что место непростое, работы много: надо сделать безопасный спуск и переходы, убрать бытовые отходы, расчистить ручьи. В этом году подготовим проект экотропы, предусматривающий обустройство территории, установку информационных щитов о городской флоре и фауне, а также тематических арт-объектов. Нужно сделать смотровую площадку около озера», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.



 

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Фото: Нижний800

 

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