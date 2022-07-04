Первая экотропа откроется в Нижнем Новгороде

Специалисты уже приступили к разработке концепции благоустройства.

«Могу сказать, что место непростое, работы много: надо сделать безопасный спуск и переходы, убрать бытовые отходы, расчистить ручьи. В этом году подготовим проект экотропы, предусматривающий обустройство территории, установку информационных щитов о городской флоре и фауне, а также тематических арт-объектов. Нужно сделать смотровую площадку около озера», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.







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Фото: Нижний800