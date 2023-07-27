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Главред «НН.Собака.ru» станет героиней программы на «Серебряном дожде»

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У эксперта премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Марии Тюменевой появилась своя программа на «Серебряном дожде». Одной из гостей станет главред «НН.Собака.ru» — Катерина Смирнова.

 

Сооснователь и управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» — Мария Тюменева — стала ведущей собственной передачи на «Серебряном дожде».

Первая гастрономическая программа получила название «Есть, где есть».

В ближайших выпусках Мария расскажет о новых московских гастрономических проектах: ресторанах Mamie, «Нарния» и Jane.

Послушать можно на волне 100.1FM.


 

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Фото: предоставлено редакции

 

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