Главред «НН.Собака.ru» станет героиней программы на «Серебряном дожде»

У эксперта премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Марии Тюменевой появилась своя программа на «Серебряном дожде». Одной из гостей станет главред «НН.Собака.ru» — Катерина Смирнова.
Сооснователь и управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» — Мария Тюменева — стала ведущей собственной передачи на «Серебряном дожде».
Первая гастрономическая программа получила название «Есть, где есть».
В ближайших выпусках Мария расскажет о новых московских гастрономических проектах: ресторанах Mamie, «Нарния» и Jane.
Послушать можно на волне 100.1FM.
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Фото: предоставлено редакции
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