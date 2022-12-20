Выставка детской архитектурной школы

В Доме Архитектора откроется экспозиция. Ее создадут из работ участников зимних воркшопов. Занятия для школьников будут проходить в новых форматах. Рассказываем о каждом из них подробнее.
Формат «Интенсив» — это ежедневные занятие в течение пяти дней. Ребята 12-15 лет узнают о том как организуется выставка, кто такой куратор и создадут выставочное пространство в Доме Архитектора.
Формат «Воркшоп» — это однодневное занятие, на которых участники разбираются с одной из 5 предложенных тем:
- «Транспорт», для 5-7 лет
- «Освещение», для 8-9 лет
- «Афиша и реклама», 16+
- «Витрины», для 10-11 лет
- «Навигация», для 8-9 лет
Все созданные на воркшопах работы становятся участниками выставки в стенах Доме Архитектора. Расписание зимних занятий в афише.
Записаться на интенсивы можно по телефону: +7 987 089 40 84.
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Фото: Наталья Арсланова
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