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Выставка детской архитектурной школы

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В Доме Архитектора откроется экспозиция. Ее создадут из работ участников зимних воркшопов. Занятия для школьников будут проходить в новых форматах. Рассказываем о каждом из них подробнее.

 

Формат «Интенсив» — это ежедневные занятие в течение пяти дней. Ребята 12-15 лет узнают о том как организуется выставка, кто такой куратор и создадут выставочное пространство в Доме Архитектора.

Формат «Воркшоп» — это однодневное занятие, на которых участники разбираются с одной из 5 предложенных тем:

  • «Транспорт», для 5-7 лет
  • «Освещение», для 8-9 лет
  • «Афиша и реклама», 16+
  • «Витрины», для 10-11 лет
  • «Навигация», для 8-9 лет

Все созданные на воркшопах работы становятся участниками выставки в стенах Доме Архитектора. Расписание зимних занятий в афише.

Записаться на интенсивы можно по телефону: +7 987 089 40 84.


 

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Фото: Наталья Арсланова

 

 

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