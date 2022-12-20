Выставка детской архитектурной школы

Формат «Интенсив» — это ежедневные занятие в течение пяти дней. Ребята 12-15 лет узнают о том как организуется выставка, кто такой куратор и создадут выставочное пространство в Доме Архитектора.

Формат «Воркшоп» — это однодневное занятие, на которых участники разбираются с одной из 5 предложенных тем:

«Транспорт», для 5-7 лет

«Освещение», для 8-9 лет

«Афиша и реклама», 16+

«Витрины», для 10-11 лет

«Навигация», для 8-9 лет

Все созданные на воркшопах работы становятся участниками выставки в стенах Доме Архитектора. Расписание зимних занятий в афише.

Записаться на интенсивы можно по телефону: +7 987 089 40 84.





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Фото: Наталья Арсланова