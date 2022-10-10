Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний

Поезд отправится из Великого Устюга уже в октября и будет в пути до середины января.

Вместе со Снегурочкой они побывают более чем в 100 городах страны в передвижной резиденции. В ее составе: приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

Напомним, массовые гуляния не будут проводиться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники. По словам мэра города Юрия Шалабаева, средства отправят семьям мобилизованных.







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Фото: сайт РЖД



