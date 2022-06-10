Из Нижнего Новгорода отправится Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Буклей и Волан-де-Мортом(!)

19 июня с Московского вокзала с платформы 9 ¾ в сторону Семенова отправится Хогвартс-экспресс. Гости экскурсии познакомятся с Гарри Поттером, Гермионой, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем.
Хогвартс Экспресс — это путешествие в сторону Семенова и обратно на поезде вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .
Для гостей экскурсии приготовили:
- конкурсы, обучение чародейству и уроки зельеварения
- сладости и магические напитки
- фотосессия с героями, живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной
- распределение по факультетам и памятный сувенир о поездке
- волшебная палочка и сладкий подарок каждому участнику
19 июня
Время: 12:00
Место: Продолжительность программы — 2 часа
Стоимость билетов — 2800 рублей. В первые три дня по промокоду «СОБАКАНН» предоставляется скидка. Билеты можно приобрести по ссылке.
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