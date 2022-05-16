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Из Нижнего Новгорода отправится Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом(!)

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29 мая с Московского вокзала с платформы 9 ¾ в сторону Семенова отправится Хогвартс-экспресс. Гости экскурсии познакомятся с Гарри Поттером, Гермионой, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем.

 

Хогвартс Экспресс — это путешествие в сторону Семенова и обратно на поезде вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .

Для гостей экскурсии приготовили:

  • конкурсы, обучение чародейству и уроки зельеварения
  • сладости и магические напитки
  • фотосессия с героями, живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной

29 мая

Время: 12:00

Продолжительность программы — 2 часа

 

 

Стоимость билетов — 2800 рублей. В первые три дня по промокоду «СВОИ» предоставляется скидка. Билеты можно приобрести по ссылке.

 

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