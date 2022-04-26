«Столица закатов» пройдет в парке «Швейцария»? Возможно

В 2022 году парк представит обширную программу развлечений для нижегородцев и гостей города. Это и экологические, кулинарные фестивали, и традиционный джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии», а также спортивные соревнования в течение всего лета.

«По словам мэра города, возможно, парк станет новой площадкой для проведения городских выпускных и фестиваля закатов уже в июне этого года», — отметили в пресс-службе.

Фестиваль «Столица закатов» проходило на территории у Речного вокзала. По субботам фестиваль собирал тысячи нижегородцев — там выступали артисты, а завершался вечер фейерверком.

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Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области