Цифра дня: 47% нижегородцев готовы отказаться от брендов, ушедших из России

Так, 21% горожан рассказали о готовности полностью отказаться от брендов, объявивших об уходе из России, в случае их возврата. Еще 26% нижегородцев ответили, что в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — автомобили и электронику.

33% жителей Нижнего Новгорода продолжат пользоваться товарами и услугами зарубежных компаний. Еще 20% не смогли определить свою позицию.

Отмечается, что большинство респондентов (младше 35 лет) продолжат покупать товары западных производителей, поддержавших санкции. Тех же, кто полностью или частично откажется от импортной продукции, больше среди нижегородцев старше 45 лет (55%).







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Фото: pexels