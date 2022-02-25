В Нижегородской области введен новый режим повышенной готовности

В Нижегородской области принят указ губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с необходимостью приема и размещению граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.
автор фото — Алексей Шевченко
Отмечается, что режим повышенной готовности введен для органов управления и территориальных сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
«В соответствии с указом главам муниципалитетов Нижегородской области рекомендовано организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих граждан и обеспечить все виды их жизнедеятельности», — говорится в официальном сообщении.
Важно: принятие нового указа губернатора не отменяет действия указа «О введении режима повышенной готовности», связанного с эпидемиологическими требованиями в связи с коронавирусной инфекцией.
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