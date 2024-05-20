Поговорить с психологом и искусственным интеллектом

Стать участником одного из выпусков популярного ютуб-канала PAVELENA смогут стать все, кто придет на ЦИПР утром в пятницу, 24 мая.
В 11 часов 24 мая в «Креативном пространстве» (ул. Большая Покровская 20Б) ютуб-блогер Лена Павельева обсудит вместе с психологом Каринэ Аванесян, как информационный шум влияет на людей, как от него можно защититься и есть ли способы оставаться в балансе и стабильности, несмотря на огромное количество дисбалансирующей информации.
К привычному диалогу ведущей и эксперта-психолога присоединятся не только представитель конференции и зрители, но и искусственный интеллект, к которому также будут обращаться за советами. Видеоверсия события позднее выйдет на канале PAVELENA.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
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ООО «ОМГ», ОГРН 1167746388699
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: пресс-служба ЦИПР
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