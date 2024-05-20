Поговорить с психологом и искусственным интеллектом

В 11 часов 24 мая в «Креативном пространстве» (ул. Большая Покровская 20Б) ютуб-блогер Лена Павельева обсудит вместе с психологом Каринэ Аванесян, как информационный шум влияет на людей, как от него можно защититься и есть ли способы оставаться в балансе и стабильности, несмотря на огромное количество дисбалансирующей информации.

К привычному диалогу ведущей и эксперта-психолога присоединятся не только представитель конференции и зрители, но и искусственный интеллект, к которому также будут обращаться за советами. Видеоверсия события позднее выйдет на канале PAVELENA.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.