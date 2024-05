Цифра на службе креатива: обмен опытом в рамках ЦИПР Tech Week

В четверг, 23 мая в 16.00 в «Креативном пространстве» (ул. Большая Покровская 20Б) пройдет дискуссия на тему «Цифровизация бизнеса на примере креативных индустрий», модератором которой выступит Ольга Пивень — директор и сооснователь конференции ЦИПР.

В последние годы в креативных индустриях — медиа, музыке, кино и фэшн-сфере — наблюдается много изменений, а технологии изменили способы создания контента, его распространения и взаимодействия с аудиторией. Своим опытом поделятся Кристина Манучарян (соавтор ТГ-канала «editors on vacation», ex.Vogue editor), Екатерина Шуйкина (коммерческий директор Blueprint и Blueprint LAB), Лидия Иванькова (фэшн-инфлюенсер, основательница компаний My Dear Body и Daily Reminder), Ксения Пожиткова (сооснователь The Dar Store), Идрис Гитинаев (сооснователь агентства GuestManagement.ru и редактор светской хроники The Symbol), Полина Зеленова (сооснователь проекта «Артохолик», автор канала spending money with pz), Александра Лекомцева (основатель Sample Art), Александра Маниович (основатель бренда Maniovich.AM), Кристина Манучарян (соавтор телеграмм канала «editors on vacation», ex.Vogue editor).

Разговор пойдет о том, как e-commerce компании за счет передовых информационных технологий оптимизировать процессы и улучшить работу с клиентами. Ведь цифровизация бизнеса – не просто тренд, а необходимость, которая сегодня определяет будущее любой отрасли.

Участие бесплатное, но необходима регистрация на странице события.