ШрифтоWeek в Нижнем

«ШрифтоWeek» представит крупнейшую площадку для погружения в мир букв.

На главной площадке фестиваля в доме архитектора пройдут лекции и мастер-классы от ведущих представителей индустрии, в том числе от студии ParaType, «БюроБукв», агентства DotOrg и команды кураторов Британской высшей школы дизайна.

Специально для фестиваля 11 уличных художников со всей России создали холсты, посвященные кириллице и ее современному переосмыслению. Каждый желающий сможет принять участие в аукционе и побороться за возможность стать обладателем одного из 11 холстов.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.





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Фото: Наталья Арсланова