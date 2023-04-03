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Наука и образование

ШрифтоWeek в Нижнем

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Фестиваль «ШрифтоWeek» пройдет в Нижегородском доме архитектора с 14 по 16 апреля.

 

«ШрифтоWeek» представит крупнейшую площадку для погружения в мир букв.

На главной площадке фестиваля в доме архитектора пройдут лекции и мастер-классы от ведущих представителей индустрии, в том числе от студии ParaType, «БюроБукв», агентства DotOrg и команды кураторов Британской высшей школы дизайна.

Специально для фестиваля 11 уличных художников со всей России создали холсты, посвященные кириллице и ее современному переосмыслению. Каждый желающий сможет принять участие в аукционе и побороться за возможность стать обладателем одного из 11 холстов.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.


 

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Фото: Наталья Арсланова

 

 

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