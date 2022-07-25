18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В Премии Мира поучаствуют нижегородцы

Поделиться:

Нижегородцы могут выдвинуть свои социальные инициативы и претендовать на Премию Мира. Она проводится ежегодно и вручается за общественные инициативы, волонтерство и благотворительность.

 

В этом году организаторы ищут людей, создающих и формирующих социально значимую информационную повестку.

Премия Мира — 2022 присуждается в шести номинациях:

  • «Голос региона» — могут участвовать СМИ;
  • «Про добро» — могут участвовать блогеры, которые делятся контентом о добровольцах и волонтерах;
  • «О спорте» — премия вручается за популяризацию спортивного образа жизни;
  • «ЭКОлогическая реальность» — вручается блогерам, реализующим проекты в сфере защиты экологии;
  • «Культурный код» — вручается людям, которые популяризируют сферу культуры;
  • «Исследуя Россию» — вручается за популяризацию красивых туристических мест в регионах и природного наследия.

Сбор заявок проводится до 15 августа на сайте. В ноябре 2022 года наградят победителей.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: