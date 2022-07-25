В Премии Мира поучаствуют нижегородцы

Нижегородцы могут выдвинуть свои социальные инициативы и претендовать на Премию Мира. Она проводится ежегодно и вручается за общественные инициативы, волонтерство и благотворительность.
В этом году организаторы ищут людей, создающих и формирующих социально значимую информационную повестку.
Премия Мира — 2022 присуждается в шести номинациях:
- «Голос региона» — могут участвовать СМИ;
- «Про добро» — могут участвовать блогеры, которые делятся контентом о добровольцах и волонтерах;
- «О спорте» — премия вручается за популяризацию спортивного образа жизни;
- «ЭКОлогическая реальность» — вручается блогерам, реализующим проекты в сфере защиты экологии;
- «Культурный код» — вручается людям, которые популяризируют сферу культуры;
- «Исследуя Россию» — вручается за популяризацию красивых туристических мест в регионах и природного наследия.
Сбор заявок проводится до 15 августа на сайте. В ноябре 2022 года наградят победителей.
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Фото: Нижний 800
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