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Наука и образование

Нижегородцам помогут справиться с выгоранием. Разработано целое приложение!

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Ученые ННГУ имени Лобачевского создали приложение для диагностики эмоционального выгорания. Разработка позволит проводить профилактику стрессов и депрессий.

 

Приложение позволяет определить насколько человек близок к эмоциональному выгоранию.

Оно диагностирует четыре состояния: блаженство-релаксация, раздражение, мобилизация и утомление-истощение. Приложение регистрирует отрицательные эмоции в конкретный момент и ведет постоянный мониторинг эмоционального состояния человека.

Как определяют результат?

  • нейросеть анализирует данные по сердечному ритму — на основе автоматического анализа кардиограммы, которую получает с помощью дистанционного датчика

Диагностика состояния человека позволяет вовремя заметить переутомление, нервозность, стресс, депрессию и агрессию.

В мае 2022 года разработка получила патент.


 

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Фото: unsplash

 

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