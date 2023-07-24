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Недвижимость

Стало известно, когда стартует строительство новых жилых домов в Нижнем

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Строительство новых жилых домов стартует в Нижнем в 2023 году. Подготовительные работы ведутся на стройплощадке третьей очереди ЖК «Новая Кузнечиха».

 

В первую очередь застройщик планирует возведение новых домов в микрорайонах «Новая Кузнечиха» и «Цветы 2».

Кроме того, при неизменности рыночной ситуации в конце года начнется строительство нового жилищного комплекса на улице Ударной в Сормовском районе, а также продолжится застройка ЖК «Симфония Нижнего» в центре Нижнего.

Так, с мая 2023 года наблюдается тренд на повышение цен жилой недвижимости.



 

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Фото: unsplash


 

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