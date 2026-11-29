фотограф

Я фотографирую Нижний Новгород и обычно катаюсь по разным местам с камерой. Цель у всех фотографий одна − показать, каким красивым бывает наш город. В этот раз захотелось снять много деревьев в снегу. Выбирал между «Швейцарией» и «Щёлковским хутором» − и, подумав, что давно не был в лесопарке, отправился именно туда. Снимал на беззеркальную камеру Canon EOS R6 Mark II с широкоугольным зум-объективом. Каких-то особенных приемов в зимней съемке нет: главное − чтобы снег на фотографиях выглядел чисто-белым, а не серым. Ну и организационное правило – одеваться по погоде, чтобы не замерзнуть в первые пятнадцать минут.