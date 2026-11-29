Циклон с Балкан принес в Нижний в начале недели не только штормовой ветер (с порывами до 20 м/с), но и обильный снегопад.
Пока коммунальные службы устраняли последствия стихии (поваленные деревья и сломанные опоры), нижегородцы, чуткие к зимней красоте, отправились снимать преобразившийся город и окрестности.
Среди них был и фотограф Никита Духник, номинант множества международных премий (его работы регулярно попадают в топ авторитетной фотопремии 35AWARDS). На этот раз он запечатлел естественный, почти абсолютный монохром побережий парковых озер Щёлоковского хутора.
Никита Духник
фотограф
Я фотографирую Нижний Новгород и обычно катаюсь по разным местам с камерой. Цель у всех фотографий одна − показать, каким красивым бывает наш город. В этот раз захотелось снять много деревьев в снегу. Выбирал между «Швейцарией» и «Щёлковским хутором» − и, подумав, что давно не был в лесопарке, отправился именно туда. Снимал на беззеркальную камеру Canon EOS R6 Mark II с широкоугольным зум-объективом. Каких-то особенных приемов в зимней съемке нет: главное − чтобы снег на фотографиях выглядел чисто-белым, а не серым. Ну и организационное правило – одеваться по погоде, чтобы не замерзнуть в первые пятнадцать минут.
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