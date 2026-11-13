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«Банан мудрецов», живые ископаемые, лианы высотой с пятиэтажку и пышные экзотические цветы

В Ботаническом саду ННГУ открылась оранжерея. 

В коллекции оранжереи (крытой части сада) – экзотические растения тропиков и влажных субтропиков. Поздней осенью и почти всю зиму здесь цветут камелии, азалии, стрелиции – популярные комнатные растения, некоторые луковичные, например, амазонская лилия, а также бананы (!): есть карликовый, японский, а еще «банан мудрецов», названный так из-за мудрецов Древней Индии, любивших лакомиться его плодами. Многие цитрусовые уже начали плодоносить: лимон, мандарин и померанец, который еще называют горьким апельсином.

Также здесь можно найти крупные лианы, растущие до тепличного потолка (это 15 метров) – например, тетрастигму (домашний виноград), который оплетает всю стену. Популярностью у посетителей пользуются вечнозеленые бугенвиллии с ярким каскадом цветения и красивыми фиолетовыми листьями. Без внимания не остаются и экзотические суккуленты – кактусы, агавы и юкки, которые встречаются в горшках почти в каждой квартире. Здесь эти пустынные жители высажены в открытый грунт, поэтому сильно превосходят свои домашние версии.

В оранжерее есть садик древних голосеменных растений с реликтовыми видами, дошедшими до нас с мезозоя – среди них саговые пальмы, араукарии, а также гинкго двулопастной, который считается живым ископаемым и единственным сохранившимся представителем своего вида.

Посетить оранжерею можно по предварительной записи – сотрудники проводят экскурсии. Открыто с 9:00 до 14:00 по апрель включительно.

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