Знакомьтесь, Артем Ефремычев

16-летний овощевод из Навашино, чьи тыквы-гиганты набирают до 24 кг в сутки!
В этом году на всероссийском конкурсе гроверов Артем победил в двух категориях, представив тыкву весом 612,5 кг (российский рекорд – 969 кг, мировой – 1295,8 кг) и картофелину в 1,68 кг. Среди его личных достижений: капуста – 22,5 кг, огурец – 7,5 кг (самый большой в России тяжелее на 700 грамм) и кабачок – 44 кг.
Выращивать тыквы он начал около 7 лет назад и первое время просто радовался 30-килограммовым плодам. Но спустя несколько лет раздобыл семена гигантской тыквы и вырастил два экземпляра в 160 и 232 кг. Постепенно в его огороде завелись исполинские арбузы, лагенарии (бутылочная тыква), томаты, огурцы, кабачки, свекла. Выращивать много громадных овощей одновременно непросто – за ними тяжело уследить, и «хочется отдохнуть хотя бы один сезон». «Но этому не бывать», – говорит Артём и закупает новые семена (на хобби он тратит все полученные на конкурсах деньги).
Артем Ефремычев
Овощевод
Меня больше всего поражает и вдохновляет то, что из семечка, которое чуть больше ноготка, вырастает овощ размером с машину. Главный секрет – специальные семена с генами гигантизма. Я покупаю их только через одного человека – доверенного поставщика из-за рубежа. Благодаря ему устанавливаются многие рекорды России. У нас есть российская семенная база, но профильные садоводы (в том числе я) предпочитают выращивать растения из зарубежных. Семена из моих рекордных плодов я также собираюсь использовать как семенной материал, в том числе на продажу.
Самое трудное в выращивании больших овощей – это уберечь 3-месячный (и более) плод от мышей, грибов и заболеваний. Растение стареет, изнашивается от запредельной нагрузки (тыква может «поправляться» на килограмм в час!) – не редки трещины или гниль. Так что агротехника здесь тоже особая. У каждого гровера-гигантомана свои секреты, но есть и общие правила. Прежде всего – полив. Большому плоду на пике роста надо много воды – до 1000 л в сутки (примерно 5–6 ванн!). В каждый полив добавляются удобрения: 125 граммов на 1 литр.
Лучшие образцы Артем отправляет на выставки и мероприятия. Например, в этом году в «Битве гигантов» на ВДНХ юноша участвовал в заплыве (!) на тыквах. После их утилизируют. Раньше овощи бесплатно раздавали в Москве, но из-за давки от этой идеи отказались. В зоопарках чемпионов тоже не принимают.
Артем Ефремычев
Овощевод
На мой взгляд, это неоправданно. Из гигантских овощей делают разные блюда. Например, многие из кабачков делают икру – гигантские кабачки намного вкуснее обычных. Из тыкв мы неоднократно делали цукаты, сок. Конечно, вкус не настолько выраженный, как у обычных тыкв, но все же не критично. Впрочем, я выращиваю гигантский овощ не для того, чтобы его съесть. Для меня это больше экспонат, которым надо восхищаться.
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