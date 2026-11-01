Знакомьтесь, Артем Ефремычев

Самое трудное в выращивании больших овощей – это уберечь 3-месячный (и более) плод от мышей, грибов и заболеваний. Растение стареет, изнашивается от запредельной нагрузки (тыква может «поправляться» на килограмм в час!) – не редки трещины или гниль. Так что агротехника здесь тоже особая. У каждого гровера-гигантомана свои секреты, но есть и общие правила. Прежде всего – полив. Большому плоду на пике роста надо много воды – до 1000 л в сутки (примерно 5–6 ванн!). В каждый полив добавляются удобрения: 125 граммов на 1 литр.

Лучшие образцы Артем отправляет на выставки и мероприятия. Например, в этом году в «Битве гигантов» на ВДНХ юноша участвовал в заплыве (!) на тыквах. После их утилизируют. Раньше овощи бесплатно раздавали в Москве, но из-за давки от этой идеи отказались. В зоопарках чемпионов тоже не принимают.