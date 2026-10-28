Бильярдная, солярий, тир и домашний театр

Среди самых известных – «Дом чекиста» (уже снесен) на Малой Покровской. В 1932-м в него въехали семьи сотрудников НКВД (у них был свой тир и театральный зал!). Знаменитые Бусыгинские кварталы с римскими арками строили в 1930-е для инженерно-технической аристократии Горьковского автозавода, учителей и врачей. «Дом горсовета» (Минина, 1) напротив Нижегородского кремля возвели в 1937-м для работников Крайисполкома. В нем, кстати, по одной из версий, провел раннее детство Анатолий Солоницын (его отец в годы войны работал редактором «Горьковской правды») – один из любимых артистов Андрея Тарковского. В цоколе дома были спортзал, бильярдная и детский уголок, а на крыше по проекту предполагался солярий.

На Верхне-Волжской набережной стоит еще одно статусное здание – «Дом железнодорожника» с открытыми террасами, опирающимися на колонны.