Бильярдная, солярий, тир и домашний театр

Узнали, как и для кого в Горьком строили элитные «сталинки» (которые и сейчас во многом определяют облик города).
В Нижнем есть десятки домов, построенных в 20–30-е годы прошлого века для советского высшего класса. Просторные комнаты, высокие потолки и неслыханные по тем временам удобства (лифт, несколько санузлов и даже помещения для прислуги).
Среди самых известных – «Дом чекиста» (уже снесен) на Малой Покровской. В 1932-м в него въехали семьи сотрудников НКВД (у них был свой тир и театральный зал!). Знаменитые Бусыгинские кварталы с римскими арками строили в 1930-е для инженерно-технической аристократии Горьковского автозавода, учителей и врачей. «Дом горсовета» (Минина, 1) напротив Нижегородского кремля возвели в 1937-м для работников Крайисполкома. В нем, кстати, по одной из версий, провел раннее детство Анатолий Солоницын (его отец в годы войны работал редактором «Горьковской правды») – один из любимых артистов Андрея Тарковского. В цоколе дома были спортзал, бильярдная и детский уголок, а на крыше по проекту предполагался солярий.
На Верхне-Волжской набережной стоит еще одно статусное здание – «Дом железнодорожника» с открытыми террасами, опирающимися на колонны.
Антон Марцев
краевед, искусствовед, городской исследователь
Дом был построен в 1937–1938 годах для проживания в нем руководства Горьковской железной дороги. Проект дома в 1936 году выполнил тридцатилетний местный архитектор Дмитрий Сильванов (в дальнейшем автор множества знакомых всем построек). Любопытно, что первоначально предполагалось построить не один дом, а два одинаковых, по сторонам выходящей на набережную улицы Семашко. Кроме того, к ним от реки должна была подниматься парадная лестница. Квартиры запроектировали трех- и четырехкомнатные, с окнами на две стороны в той части, что вытянута вдоль улицы Семашко, и с окнами на три стороны в семиэтажной «башне».
Был в Нижнем и свой «Дом артиста» (Минина, 15а), построенный в 1939-м для работников Театра оперы и балета. В нем жили актеры, певцы, музыканты, художники, бутафоры. Среди них композитор, народный артист СССР Александр Касьянов. В серой монументальной «сталинке» 1938 года (Варварская, 6) с пилястрами и лепным декором проживали лучшие работники ГАЗа. 46-й дом по Грузинской улице построили в 1935 году как ведомственное жилье для руководства Наркомата оборонной и авиационной промышленности. В народе его прозвали «Генеральский дом». Некоторые видные советские чиновники и специалисты покинули апартаменты навсегда в период репрессий.
Антон Марцев
краевед, искусствовед, городской исследователь
В Советском Союзе, где не было частного жилья, управление жилплощадью стало инструментом государственного контроля над людьми. Неугодные власти граждане понижались в правах на жилье, а те, кто был властям лоялен, квадратными метрами поощрялись. Оправдываться это могло общим жилищным кризисом, однако невозможность возводить жилье в частном порядке стоит отнести к причинам того же кризиса. В годы НЭПа возникали строительные кооперативы, где люди за свой счет строили себе дома, но и это не делало жильцов полноправными хозяевами квартир. И даже аренда в тот момент не становилась выходом для улучшения жилищных условий, ведь главным арендодателем тоже было государство. Так что идеологический мотив был первостепенен. Несогласие с идеологией грозило человеку потерей крыши над головой. А горячая поддержка государственной политики сулила такой уровень комфорта, который нельзя было добыть никак иначе.
Фото: Анастасия Волкова
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