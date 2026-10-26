Проект дня: музей нижегородской домовой резьбы в селе Вад

Найденные элементы Вячеслав не восстанавливает, а оставляет «как есть», чтобы показать историю промысла. Основа коллекции – дореволюционные экземпляры, а самые новые – 60-70-х годов прошлого века.

Пространство внутри наличников он старается заполнять: вешает работы своих учеников или другие найденные в старых домах артефакты. В периметре нескольких экспонатов можно обнаружить композицию из инструментов, с помощью которых мастера создавали резьбу и деревянные объекты: длинные пилы (такими «были построены все деревни и села»), долото, стамески, топорики, рубанки, резаки и напильники. В одной из экспедиций были найдены дореволюционные амбарные замки и кованные гвозди, самый большой длиной в 30 см.