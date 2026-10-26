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Проект дня: музей нижегородской домовой резьбы в селе Вад

Это уже второй музей со старинными наличниками в Нижегородской области. Идея собрать коллекцию пришла к Вячеславу Кулеву, директору вадской художественной школы, после знакомства с Олегом Старосельцевым, который весной в Арзамасе открыл первый музей нижегородской домовой резьбы.

Летом они вместе отправились в экспедицию по области. Сейчас в собрании музея Вада уже 30 наличников, лобовых досок и других элементов декора, они размещены в помещении и на фасаде. Есть наличники и декор из Городца, Татарстана и Вадского района. Их Вячеслав снимает с заброшенных домов, получает в дар от хозяев или выменивает. В числе самых необычных экземпляров – резные русалки-берегини. 

Вячеслав Кулев

директор вадской художественной школы

Мы с Олегом увидели их на доме в Вадском районе – долго искали хозяев, в этом году наконец-то получилось выкупить две штуки. Изначально это была лобовая доска с декором, но доска не сохранилась, а русалки остались.

Найденные элементы Вячеслав не восстанавливает, а оставляет «как есть», чтобы показать историю промысла. Основа коллекции – дореволюционные экземпляры, а самые новые – 60-70-х годов прошлого века.

Пространство внутри наличников он старается заполнять: вешает работы своих учеников или другие найденные в старых домах артефакты. В периметре нескольких экспонатов можно обнаружить композицию из инструментов, с помощью которых мастера создавали резьбу и деревянные объекты: длинные пилы (такими «были построены все деревни и села»), долото, стамески, топорики, рубанки, резаки и напильники. В одной из экспедиций были найдены дореволюционные амбарные замки и кованные гвозди, самый большой длиной в 30 см.

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