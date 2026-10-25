Эксклюзив! Показываем, каким может стать новый католический храм в центре Нижнего

Это будет реконструкция исторического храма, построенного здесь же на Студеной в 1914–1915 годах. Воссоздавать будут по оригинальным дореволюционным чертежам, их авторство приписывают губернскому архитектору Василию Брюханову, который умер за 20 лет до начала строительства. Новым проектом занимается студия архитектора Антона Гликина (в портфолио – храмы, часовни и литургические интерьеры в России и США).
Внешний и внутренний облик храма пока находятся на стадии разработки и окончательно не утверждены. Проект сохраняет оригинальный готический стиль с элементами эклектики: «Его можно описать как русскую готику конца 19-го, начала 20-го века. Такие храмы встречаются и в исполнении Бенуа, например, в Петербурге». Убранство также вдохновлено готической архитектурой, а внешний вид дома причта (жилой дом, в том числе предназначенный для постоянного проживания священнослужителей) – вариация готической трактовки с сохранением традиционных вертикальных тонких колонн, повторяющих ритм храма. Для фасадов и интерьеров используют разные комбинации материалов. Декор выполнят в дереве, а часть окон сделают витражными.
Антон Гликин
Архитектор
Сейчас есть определенные элементы, которые мы обсуждаем. Например, до сих пор не решен вопрос об интерьере, какие там все же делать опоры, потому что оригинальный вариант в чертежах ограничивает обзорность. Изначально предполагался храм с тремя нефами (центральная часть храма, где располагаются миряне. – Прим. ред.). Возможно, мы будем делать однонефный храм для того, чтобы было лучше видно алтарь и ход богослужения. Проект мы планируем завершить к концу 2027-го, тогда же рассчитываем начать строительство.
В новом храме площадью около 750 кв. м. будут проводить богослужения, концерты и экскурсии, а в цокольном помещении разместится детская комната, музей, залы для катехизации, обучения, коворкинга, мастерских и хранения.
В архитектурный ансамбль также входит дом причта в 2300 кв. м. с тремя этажами – здесь откроют ресторан, офисы, пекарню, чайную, кейтеринг, конференц-зал, галерею, мастерские, библиотеку, медиарум, обустроят квартиры и гостевые номера. Построят павильоны с лавками, книжным магазином и складом.
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