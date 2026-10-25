Эксклюзив! Показываем, каким может стать новый католический храм в центре Нижнего

В новом храме площадью около 750 кв. м. будут проводить богослужения, концерты и экскурсии, а в цокольном помещении разместится детская комната, музей, залы для катехизации, обучения, коворкинга, мастерских и хранения.

В архитектурный ансамбль также входит дом причта в 2300 кв. м. с тремя этажами – здесь откроют ресторан, офисы, пекарню, чайную, кейтеринг, конференц-зал, галерею, мастерские, библиотеку, медиарум, обустроят квартиры и гостевые номера. Построят павильоны с лавками, книжным магазином и складом.