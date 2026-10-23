Знакомимся: Кирилл и Максим Кузнецовы – представители бизнес-династии и авторы флагманской российской стратегии инвестирования, искатели недооцененных ресурсных компаний. Подслушиваем их диалог и фиксируем главное. Вспоминаем слова Альберта Эйнштейна: интуиция – великий дар! Соглашаемся и добавляем: а еще важнейший бизнес-актив – таков женский взгляд на инвестиции. Изучаем философию фарфора (белое золото!), узнаем, как устроены локальные компании, и убеждаемся: главная долгосрочная инвестиция – в себя!

Главные герои кавера – драгоценности, айтемы из коллекции ювелирной галереи «Пламенея»: с ними работают современные дизайнеры, их показывают на ярмарках современного искусства, их выбирают за смысл и историю, а не только за статус.