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Бизнес

Копить – лейм, инвестировать – фейм!

Октябрьский номер «Собака.ru» в Нижнем Новгороде исследует бизнес-территорию новых стратегий, неожиданных решений и альтернативных способов создавать ценность.

Знакомимся: Кирилл и Максим Кузнецовы – представители бизнес-династии и авторы флагманской российской стратегии инвестирования, искатели недооцененных ресурсных компаний. Подслушиваем их диалог и фиксируем главное. Вспоминаем слова Альберта Эйнштейна: интуиция – великий дар! Соглашаемся и добавляем: а еще важнейший бизнес-актив – таков женский взгляд на инвестиции. Изучаем философию фарфора (белое золото!), узнаем, как устроены локальные компании, и убеждаемся: главная долгосрочная инвестиция – в себя!

Главные герои кавера – драгоценности, айтемы из коллекции ювелирной галереи «Пламенея»: с ними работают современные дизайнеры, их показывают на ярмарках современного искусства, их выбирают за смысл и историю, а не только за статус.

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