Мраморные светильники, как из московского метро, античные колонны и мозаичные полы

Заглянули в дзержинский Дворец культуры химиков, построенный во времена архитектурной аскезы.
В 1938 году Дзержинск получил 6 миллионов рублей на возведение крупного учреждения культуры. В те годы это колоссальные деньги (примерная стоимость 4-х стадионов «Водник»). ДКХ построили по проекту Владимира Емельянова (автор около 100 зданий по всей стране – от прачечных до театров). Принятый в начале эпохи борьбы с архитектурными излишествами, он утратил наиболее пышные элементы.
Оказавшись внутри здания, сложно представить, что этот богатейший интерьер – результат экономии. Сводчатый потолок колонного зала расписан по мотивам танцев народов СССР (темпера с включением золотой смальты). Над хрустальной люстрой сияет солнце, выложенное декоративной мозаикой. Растительные узоры украшают потолок вестибюля, на полу – торшеры из белого и красного мрамора с бронзовым основанием. В театральном зале (850 мест) висит самая большая люстра в Дзержинске, состоящая из ста с лишним плафонов-лампочек. В цоколе расположен малый колонный зал с радиально-ребристой монолитной плитой в качестве потолка, вазонами, балясинами и мозаичным полом.
Дворец площадью 10 тыс. квадратных метров (из учреждений культуры в нашем регионе крупнее только ДК ГАЗ) торжественно открыли в 1959-м. На ротонде (круглая постройка с куполом) сейчас установлен самый большой в Нижегородской области государственный флаг. Сводчатый потолок помещения украшен росписью на тему разных видов искусств и народного творчества.
Иван Сапогов
городской исследователь, автор путеводителя по архитектуре Дзержинска, лауреат нашей премии «ТОП50»
Емельяновский проект был создан еще в период, когда сталинская архитектура находилась на пике своего декоративизма, эклектического неоклассицизма. Вокруг лекционного зала расположена круглая галерея, которая покрыта декоративной решеткой, создающей контражур. На стенах галереи простирается панно, посвященное трудящимся Дзержинска, в том числе строителям. Там изображен сам дворец культуры химиков и дом со шпилем – еще одно знаковое для города здание. В самом зале вокруг люстры другое панно – с планетами и ракетами. Космос – важнейшая для постсталинской эпохи тема. Над сценой в театральном зале декоративно-растительной вязью оформлен лозунг «Искусство принадлежит народу», потолок зала торжеств расписан по мотивам произведений русских классиков. Интерьером ДК занимался знаменитый монументалист Григорий Опрышко, который участвовал также в оформлении московского метро. Именно поэтому во дворце есть копии четырех светильников со станции «Белорусская», двух с «Парка культуры» и двух с «Арбатской».
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