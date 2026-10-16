Мраморные светильники, как из московского метро, античные колонны и мозаичные полы

Оказавшись внутри здания, сложно представить, что этот богатейший интерьер – результат экономии. Сводчатый потолок колонного зала расписан по мотивам танцев народов СССР (темпера с включением золотой смальты). Над хрустальной люстрой сияет солнце, выложенное декоративной мозаикой. Растительные узоры украшают потолок вестибюля, на полу – торшеры из белого и красного мрамора с бронзовым основанием. В театральном зале (850 мест) висит самая большая люстра в Дзержинске, состоящая из ста с лишним плафонов-лампочек. В цоколе расположен малый колонный зал с радиально-ребристой монолитной плитой в качестве потолка, вазонами, балясинами и мозаичным полом.

Дворец площадью 10 тыс. квадратных метров (из учреждений культуры в нашем регионе крупнее только ДК ГАЗ) торжественно открыли в 1959-м. На ротонде (круглая постройка с куполом) сейчас установлен самый большой в Нижегородской области государственный флаг. Сводчатый потолок помещения украшен росписью на тему разных видов искусств и народного творчества.