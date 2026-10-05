От барбершопа до VR-центра

Узнали, как устроены коливинги ИТ-кампуса Неймарк.
Городок на улице Большие Овраги, 12 проектировался как система, где можно вести проекты, проходить стажировку, знакомиться с будущими коллегами. Сейчас здесь живут студенты цифровых специальностей Университета Неймарк, ВШЭ, ННГУ, ННГАСУ, НГТУ, РАНХиГС и НГПУ. Резидентов отбирали по успеваемости, профилю и достижениям: в этом году на одно место претендовало три человека.
В составе первой очереди кампуса 18 корпусов на 1359 мест. На каждом этаже работает общая кухня-гостиная на 16-18 резидентов с холодильниками, микроволновками, мультиваркой, аэрогрилем, посудой, столовыми приборами, индивидуальными шкафчиками, телевизором и диваном.
Команда проекта рассказывает, что коливинги задумывали не как классическое общежитие, а как среду для учебы, работы и общения, где студенты фокусируются на развитии и нетворкинге, не тратя времени на бытовую рутину. Некоторые процессы здесь автоматизированы: в каждой комнате есть умная колонка, голосовое управление освещением, автоматическая регулировка отопления. В разработке находится мобильное приложение для резидентов.
Концепция коливингов скорее напоминает сочетание студенческого дома, гостиничного сервиса и пространства для формирования профессиональных и дружеских связей. Для нас важно, чтобы студент приезжал сюда не только за комфортной комнатой, но и попадал в среду, где можно найти единомышленников, попробовать что-то новое, собрать команду или самому стать инициатором проекта. Эту среду мы стараемся формировать уже на уровне расселения: по возможности на одном этаже живут ребята из разных вузов и с разных направлений подготовки: специалисты по искусственному интеллекту, информационной безопасности, робототехнике, программной инженерии, цифровому строительству и другим специальностям. В результате знакомство и обмен знаниями происходят не только на мероприятиях, но и в повседневной жизни. В перспективе кампус будет включать 5,6 тыс. мест для проживания, а его образовательная инфраструктура рассчитана на обучение до 8 тыс. студентов.
На территории работают кофейни, барбершоп, ПВЗ, фотосалон, сервис печати и школа иностранных языков. В сквере рядом – уличная спортивная площадка и теннисный корт, в планах открыть свой спортивный зал. Сейчас в кампусе действует спортивное сообщество, где планируют изучать влияние физической активности на когнитивные функции, а также шахматный клуб. Недавно был создан Межвузовский ИТ-центр с коворкингом, мощными компьютерами, VR-шлемами, 3D-принтерами и медиастудией.
Пространство предназначено для учебных, исследовательских и проектных задач, а также развития межвузовского сотрудничества. Часть инфраструктуры и сервисов кампуса будет доступна не только резидентам, но и жителям города. По мере развития экосистема дополнится новыми образовательными, исследовательскими, спортивными, коммерческими и общественными пространствами.
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