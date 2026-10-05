От барбершопа до VR-центра

В составе первой очереди кампуса 18 корпусов на 1359 мест. На каждом этаже работает общая кухня-гостиная на 16-18 резидентов с холодильниками, микроволновками, мультиваркой, аэрогрилем, посудой, столовыми приборами, индивидуальными шкафчиками, телевизором и диваном.

Команда проекта рассказывает, что коливинги задумывали не как классическое общежитие, а как среду для учебы, работы и общения, где студенты фокусируются на развитии и нетворкинге, не тратя времени на бытовую рутину. Некоторые процессы здесь автоматизированы: в каждой комнате есть умная колонка, голосовое управление освещением, автоматическая регулировка отопления. В разработке находится мобильное приложение для резидентов.