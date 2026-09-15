«Попадаешь не в рабочий поселок, а в маленький европейский городок»

Рассказываем об историческом квартале начала 20 века на проспекте Гагарина (с двухуровневыми квартирами!), у которого есть шансы стать еще одним «заповедным».

До начала предыдущего столетия почти весь Приокский район (в его нынешних границах) состоял из деревень и дачных поселков. В районе Мызы, например, с 1890-х бревенчатые домики в стиле модерн снимали на лето зажиточные нижегородцы. В 1915 году посреди помещичьих лугов с березками, на высоком берегу Оки немецкая компания «Сименс и Гальске» (она же в 1986-м запустила первую нижегородскую трамвайную линию!) решила построить завод-гигант, выпускающий телефонные и телеграфные аппараты. Необходимое в разгар Первой мировой производство началось через год с небольшим, а полностью предприятие открылось в 1917-м. Сейчас это Нижегородский Телевизионный Завод им. В.И. Ленина (он же «НИТЕЛ»).