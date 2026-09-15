Рассказываем об историческом квартале начала 20 века на проспекте Гагарина (с двухуровневыми квартирами!), у которого есть шансы стать еще одним «заповедным».
До начала предыдущего столетия почти весь Приокский район (в его нынешних границах) состоял из деревень и дачных поселков. В районе Мызы, например, с 1890-х бревенчатые домики в стиле модерн снимали на лето зажиточные нижегородцы. В 1915 году посреди помещичьих лугов с березками, на высоком берегу Оки немецкая компания «Сименс и Гальске» (она же в 1986-м запустила первую нижегородскую трамвайную линию!) решила построить завод-гигант, выпускающий телефонные и телеграфные аппараты. Необходимое в разгар Первой мировой производство началось через год с небольшим, а полностью предприятие открылось в 1917-м. Сейчас это Нижегородский Телевизионный Завод им. В.И. Ленина (он же «НИТЕЛ»).
Рабочие предприятия нуждались в жилье, и за несколько лет рядом было построено 23 дома со всей необходимой инфраструктурой, включая пункт медицинской помощи и продуктовый магазин. Дома ближе к откосу предназначались для руководства завода и передовиков производства. Некоторые квартиры в них были двухуровневыми. На первом этаже был просторный зал, комната, чулан и кухня. А к комнатам на втором этаже вела винтовая лестница.
краевед, историк
В первой половине 20 века квартал был образцом самого современного формата жилья для рабочих. Архитектура построек напоминает североевропейскую. Дело в том, что квартал проектировало инженерно-архитектурное бюро «Серка» из Риги. Дома действительно выделялись среди других построек того времени: под необычной линией крыш располагались просторные мансарды, входные группы были оригинально оформлены. Такая архитектура была совершенно не характерной для построек такого типа. Казалось, что попадаешь не в рабочий поселок, а в маленький европейский городок.
Сейчас от поселка осталось 8 домов в границах улиц Азовской, Подгорной и проспекта Гагарина. Их, на радость жильцам (условия проживания, мягко говоря, некомфортны), расселяют, однако будущее самих построек туманно. Однозначного решения о сносе аварийных домов, как и проекта развития территории, нет. В 2024-м было рекомендовано законсервировать здания после их расселения, а сам квартал наделить статусом достопримечательного места. Концепцию возрождения поселка поручили АНО «АСИРИС» (известно по «Заповедным кварталам»):
краевед, историк
В 2024 году АНО «АСИРИС» при участии бюро APRELARCHITECTS подготовила альбом с аналитикой по территории исторического района «Сименс и Гальске», выявлением его градостроительного потенциала и вариантом концепции редевелопмента (включающую сохранение исторических объектов и новое строительство с социально-общественной функцией). Сохранение и развитие квартала «Сименс и Гальске» – комплексный проект. Предложенная концепция ревитализации может быть рассмотрена к утверждению или дальнейшей проработке после завершения расселения домов.
Фото: Анастасия Волкова
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