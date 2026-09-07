Минус 4 дома за год

Долгое время после революции почти ничего не строили, а тут – ванные комнаты в каждой квартире (!) и сад по 5 соток на семью (всевозможные фруктовые деревья и ягодные кустарники до сих пор плодоносят). Всего здесь 187 видов растений, в том числе краснокнижных. Одних только елей насчитали четыре вида: сибирская, колючая, европейская и финская. На стволах замечены белки, дятлы и поползни, а на ветвях солируют малиновки, славки и соловьи. Биоразнообразие сохраненного в первозданном виде «города-сада» исследуется научными методами. Этим летом, например, учет насекомых проводил эколог, биолог, научный редактор Красной книги Нижегородской области Сергей Бакка.

Уникальное пространство «создавала интеллигенция – люди, у которых были деньги и прогрессивное мышление» (врачи, инженеры, банковские работники, преподаватели, ученые). На Ашхабадской, 15 полвека жил Святослав Агафонов – архитектор, руководивший реставрацией Нижегородского кремля после Великой Отечественной войны. В этом же доме продолжает жить его дочь Ирина Агафонова, архитектор-реставратор, директор Научно-исследовательского предприятия «ЭТНОС». В разное время соседями Агафоновых были народный артист РСФСР Леонид Кулагин, один из создателей Нижегородского областного телевидения Михаил Мараш, главный хирург города Давид Завельгельский.