Минус 4 дома за год

Заглянули в легендарный «Красный просвещенец», где с октября 2025-го работают бульдозеры, пока защитники доказывают в суде ценность квартала в центре города.
На самом деле «Красный просвещенец» – это полтора квартала в границах Белинки, Тверской, Ашхабадской и по обеим сторонам улицы Невзоровых. Комплекс из 14 деревянных и двух каменных двухэтажных домов, построенный в 1920-х – первый образец жилищной кооперации, выполненный в стиле деревянного авангарда (предтеча конструктивизма).
Долгое время после революции почти ничего не строили, а тут – ванные комнаты в каждой квартире (!) и сад по 5 соток на семью (всевозможные фруктовые деревья и ягодные кустарники до сих пор плодоносят). Всего здесь 187 видов растений, в том числе краснокнижных. Одних только елей насчитали четыре вида: сибирская, колючая, европейская и финская. На стволах замечены белки, дятлы и поползни, а на ветвях солируют малиновки, славки и соловьи. Биоразнообразие сохраненного в первозданном виде «города-сада» исследуется научными методами. Этим летом, например, учет насекомых проводил эколог, биолог, научный редактор Красной книги Нижегородской области Сергей Бакка.
Уникальное пространство «создавала интеллигенция – люди, у которых были деньги и прогрессивное мышление» (врачи, инженеры, банковские работники, преподаватели, ученые). На Ашхабадской, 15 полвека жил Святослав Агафонов – архитектор, руководивший реставрацией Нижегородского кремля после Великой Отечественной войны. В этом же доме продолжает жить его дочь Ирина Агафонова, архитектор-реставратор, директор Научно-исследовательского предприятия «ЭТНОС». В разное время соседями Агафоновых были народный артист РСФСР Леонид Кулагин, один из создателей Нижегородского областного телевидения Михаил Мараш, главный хирург города Давид Завельгельский.
Биографии жителей и историю самого квартала с 2021-го исследовала команда проекта «Красный просвещенец»: Ксения Зобнина, Ира Маслова (создатель «Городских экспедиций»), Ирина Мехонцева, историк-любитель Андрей Загоскин. Они брали интервью у местных жителей, работали в архивах, сканировали фотографии, а результаты изысканий (читай – доказательства ценности квартала) публиковали на созданном ими же портале.
Маленькие четырехквартирные дома в окружении садов – это и есть главная ценность «Красного просвещенца». Дело не всегда в выдающейся архитектуре или видовых доминантах. Это уникальная и специфическая ячейка общества, которая была в тренде и состояла из творческой и научной интеллигенции. Ряд домов по Невзоровых практически приговорены: 4 дома снесены, и еще 2 ждет та же участь сразу после расселения. Квартал между Невзоровых и Белинского – это 10 домов по периметру и в середине детский садик – якобы сохранят. Но на данный момент квартиры выкупаются застройщиком, и, насколько мне известно, не меньше трети уже выкуплено. И как сберечь от сноса эти дома без придания всей территории статуса достопримечательного места – я не представляю. Основания для этого есть, все они перечислены несколько лет назад и представлены суду. Были проведены 2 замечательные частные экспертизы в высшей степени компетентными людьми: известными специалистами-реставраторами И.Б. Голубевой, Е.М. Зубовой и старейшим исследователем деревянного зодчества М.И. Мильчиком. Положительных отзывов на их заключение было море. Но управлению охраны этого недостаточно. У них свое мнение, удивительным образом совпадающее с мнением застройщика.
Проект КРТ, который предполагал демонтаж более двух десятков домов (а взамен – новый ЖК), появился в 2023 году. Однако жители квартала и примыкающих к нему домов планы не одобрили, поэтому зону «развития» сократили почти в два раза, ограничившись сносом 6 зданий (в июле 2025 года начался демонтаж дома известного хирурга Михаила Колокольцева). Спустя год территорию вокруг дома Агафоновых благоустроили волонтеры из движения «Том Сойер Фест - Красный Просвещенец». Третий год подряд энтузиасты (не только из этого движения) занимаются защитой и благоустройством исторического ландшафта. Даже сейчас добровольцы продолжают спиливать сухие ветки, разгребать мусор и чинить заборы, невзирая на неутешительные итоги судебных разбирательств, поделилась координатор движения Марианна Любимова:
координатор движения «Том Сойер Фест - Красный Просвещенец»
Это родина талантливейших нижегородцев, которые создали оазис для жизни и воспитания детей, и он дожил до наших дней! Разве это не наследие? Мы призываем сберечь сложившуюся экосистему от уничтожения. Но все зависит от государственной воли, а мы все, защитники квартала, включая «ТСФ», не знаем, как достучаться до губернатора и его заместителей. 12 семьям нужен качественный ремонт, и тогда не придется отдавать уникальный музейно-природный комплекс инвестору ради крупной прибыли. К этом году мы уже потеряли 4 дома на нечетной стороне ул. Невзоровых. Жителей убедили в том, что иного варианта не существует. 10 августа судья первой инстанции тоже почему-то был уверен, что Просвещенец сломан: а на нет и суда нет. Может, потому что юрист УГО ОКН уверенно озвучила: «А квартала-то больше нет»? А ведь осталось 12 домов, и мы можем их сохранить! Сейчас полным ходом «обезлюживают» квартал, и важно остановить это.
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