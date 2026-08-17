Ссылка дня: легендарное нижегородское сообщество «Эстетика е**ней»

В особой эстетике поющее гимн мировым задворкам, отшибам и окраинам, в общем, е**ням.
Однажды Евгений Шутов и Георгий Федосов (автор термина, давшего название группе, которое съежилось пару лет назад до аббревиатуры ЭЕ), с веселой компанией бродили по Московскому району. В момент созерцания невыразимой цензурными словами эстетики окружающего ландшафта и родилась концепция паблика. Ее смысл – «видеть красоту в простых вещах» (от плюшевой хтони в известном дворе на Снежной, 25 до заброшенных замков Польши).
Однако планам создать нишевую группу на 200 человек не суждено было сбыться. Тема оказалась универсальной и интернациональной. За 12 лет эстетствующих (и им сочувствующих) набралось 390 тысяч из России и далеко за ее пределами («е**ня – они и в Африке е**ня»). Подписчики до сих пор присылают так много фото каждый день, что Евгений не успевает толком запомнить увиденное и выбрать самое эстетичное.
В Марианской впадине ленты сообщества дрейфуют здравствующие сине-белые ларьки на окраине райцентров, ковры-виммельбухи, застывшая в приступе меланхолии хрущевка, трамваи-динозавры с дерматиновыми диванчиками. А еще, конечно же, коты, сурово выражающие всю суть определенного уровня комфорта (разумеется, самый популярный контент в предложке).
Создатель паблика
Е**ня – это место, где тебе уютно и комфортно, без суеты и всякой фигни ритмичных мегаполисов. Аудитория паблика – люди, живущие в е**нях, и люди, которые уехали из России и тоскуют теперь по видам наших гаражей. Возраст преимущественно 35+. Почему фото с таким вайбом залипательны и востребованы – я не знаю. В 2014-м мы запустили какие-то волны любви к панелькам, захолустью, атрибутам советского и постсоветского времени – люди начали массово создавать похожие каналы. Сейчас мода на это дело уходит, и это нормально, людям начинают нравиться какие-то другие вещи. Кстати, самое смешное из нашего контента даже не фото, а факт: обнаруженный в Испании муниципалитет (Los Yébenes от арабского слова «гора»). В моих планах – продолжать любить кошек, космос и компьютерные игры, а также стабильно выкладывать фото, прославляющие Уebenes, где бы они ни находились.
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