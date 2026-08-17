Ссылка дня: легендарное нижегородское сообщество «Эстетика е**ней»

Однако планам создать нишевую группу на 200 человек не суждено было сбыться. Тема оказалась универсальной и интернациональной. За 12 лет эстетствующих (и им сочувствующих) набралось 390 тысяч из России и далеко за ее пределами («е**ня – они и в Африке е**ня»). Подписчики до сих пор присылают так много фото каждый день, что Евгений не успевает толком запомнить увиденное и выбрать самое эстетичное.

В Марианской впадине ленты сообщества дрейфуют здравствующие сине-белые ларьки на окраине райцентров, ковры-виммельбухи, застывшая в приступе меланхолии хрущевка, трамваи-динозавры с дерматиновыми диванчиками. А еще, конечно же, коты, сурово выражающие всю суть определенного уровня комфорта (разумеется, самый популярный контент в предложке).