От боевых топоров и стеклянных бус до оберегов и пояса средневековой воительницы

Что обнаружили ученые на раскопках захоронений племени мурома в Нижегородской области.
Участок, где уже четвертый сезон работают сотрудники Института археологии РАН и НМЗ, окружен лесами и расположен в Вачском районе на правом берегу Оки возле речки Тужа (ближайший населенный пункт – деревня Звягино).
За четыре полевых сезона участники экспедиции исследовали 132 погребения (42 в этом году) на площади около 3,5 тыс. кв. метров. Время погребений археологи определяют по находкам-хроноиндикаторам. В этом сезоне гривны (украшение на шее) с замком-лодочкой, сюлгамы (застежки) с короткими «усами», бородавчатые стеклянные бусы, нагрудные бляхи с круглой крышечкой дали понять, что их владельцы нашли здесь свой последний приют в конце 7 – начале 8 века.
Если в прошлые годы ученые стремились понять, куда и почему исчезла мурома, то сейчас – как и когда возникла культура этого финно-угорского этноса.
Одной из самых интересных находок стало обнаружение женского погребения с головным убором, декорированным крестовидными фибулами (застежками). Эта находка позволила связать между собой традиции разных муромских сообществ и отыскать связи муромы с финскими культурами Среднего Поволжья раннего времени. В числе других выразительных находок из женских погребений – поясной набор и застежка с «крылатой иглой» из оловянно-свинцового сплава. Такие застежки исследователи относят к воинским атрибутам. Умерших мужчин в иной мир сопровождали кельты – проушные топоры с характерным изогнутым обухом – и оружие. Яркая деталь мужского костюма – привычные для поволжско-финского мира поясные наборы с железными накладками, а также «восточные пояса», которые, как полагают исследователи, пришли сначала в Прикамье из Средней Азии.
Найденные бусы из красного глухого стекла и сюлгамы с завернутыми усами, не выходящими за ширину рамки кольца (оба артефакта не старше 7 века), доказывают, что в этом году возле современной деревни Звягино обнаружены древнейшие захоронения муромы, жившей на правобережье Оки. А значит, муромская культура здесь, вероятно, возникла раньше, чем считалось до раскопок.
Юрий Филиппов
генеральный директор Нижегородского музея-заповедника
Новейшие артефакты муромского могильника уже этой осенью дополнят действующую выставку «Мурома: когда молчат летописи» в Никольской башне Нижегородского кремля, наглядно демонстрируя роль муромского народа в становлении Древнерусского государства. Нам удалось сократить путь от археологического раскопа до экспозиционного зала до минимума. Прежде чем стать частью экспозиции, находки поступают в руки реставраторов, которые проводят их очистку и стабилизацию, по необходимости восполняют утраты, придают экспозиционный вид.
Фото: Анастасия Волкова
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