От боевых топоров и стеклянных бус до оберегов и пояса средневековой воительницы

За четыре полевых сезона участники экспедиции исследовали 132 погребения (42 в этом году) на площади около 3,5 тыс. кв. метров. Время погребений археологи определяют по находкам-хроноиндикаторам. В этом сезоне гривны (украшение на шее) с замком-лодочкой, сюлгамы (застежки) с короткими «усами», бородавчатые стеклянные бусы, нагрудные бляхи с круглой крышечкой дали понять, что их владельцы нашли здесь свой последний приют в конце 7 – начале 8 века.

Если в прошлые годы ученые стремились понять, куда и почему исчезла мурома, то сейчас – как и когда возникла культура этого финно-угорского этноса.