«Все пространство комнаты становится капсулой времени»

Лупа и графоскоп (увеличительный прибор 19 века для чтения) символизируют «оптику пристального и внимательного исследователя, который всматривается в приметы времени»;

Фотоальбом с портретами нижегородцев и редкими городскими пейзажами того времени (можно полистать!);

В основе экспозиции – фотооткрытки (некоторые «оживили» с помощью искусственного интеллекта) с видами Нижнего конца 19 – начала 20 века из коллекции Дмитрия Юсова, основателя фонда «Культурная дипломатия»:

Здание Николаевского театра (Максим Дмитриев), сейчас – Театр Драмы, – один из немногих сохранившихся памятников Всероссийской выставки 1896 года. Место под него было отведено давно, поэтому даже площадь заранее назвали Театральной. Первое выступление (опера «Жизнь за царя») состоялось 14 мая 1896 года: играла труппа Саввы Мамонтова, а партию Ивана Сусанина исполнял Федор Шаляпин.

Движение трамваев по Плашкоутному мосту (начало 20-го века, автор неизвестен). Появление в Нижнем Новгороде электрического трамвая приурочено к Великой Всероссийской. Первой, 8 мая, была запущена линия фирмы «Сименс и Гальске», соединявшая выставочную территорию с мостом через Оку. Препятствием городскому трамваю на правом берегу Оки был перепад высот, поэтому для пересадки между маршрутами тогда же были устроены два подъемника с отдельными вагончиками (элеватора): Кремлевский и Похвалинский.

Пристань Добровольного флота (начало 20-го века, автор неизвестен), она же – павильон Волжско-Каспийского судоходства. Сооружение, выполненное из дерева и украшенное резьбой, находилось на огромной барже, напоминая сказочный корабль.

Когда: до конца октября

Где: Короленко, 18 (2 этаж)

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Фото: Анастасия Волкова