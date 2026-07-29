«Друг мой дорогой, я бесконечно буду скучать по тебе»

Рассказываем о прощальной программе «Буфета», который закроется уже 1 августа (на 24-м году своей жизни).
«И любила смотреть, как вздыхает кофе / В старой турке, подаренной другом». Эти строчки, как и многие другие, поэт и фотограф Алик Якубович написал в известном подвальчике на Ошарской. В свое время в «Буфете» выступали Иллинойз, АИГЕЛ, ZAZ, встречался литературный клуб, а в 2006-м выступал Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
Здесь регулярно устраивали кинопоказы, проходили выставки местных художников (Мурата Юсупова, Владимира Холуева и Константина Гусева, например). Цикл прощальных мероприятий – способ вспомнить всё, чем дорого горожанам арт-кафе: люди, самобытная кухня, атмосфера свободы:
- 29 июля с 20:00 играют резиденты электронного лейбла Dubfusion (Synkronized, Vvkeru, Suhanov). С 18:00 в зале работает «старая гвардия официантов» – Коля Морячок и Константиныч Местишко.
- 30 июля в 19:00 в последний раз заседает легендарный кинолекторий Cinema Sapiens. Его участники – Илья Шамазов, Игорь Кобылин, Алексей Коровашко и Владимир Безденежных – когда-то регулярно собирались в «Буфете», чтобы поговорить о кино. В этот раз посмотрим фильм Романа Михайлова «Наследие». Официанты вечера: Иваныч Колокольчик и Дарон Фиалка.
- 31 июля – торжественное закрытие «Буфета» с группой FPG (начало ориентировочно в 20:00). Дресс-код – «богемский» (у истоков кафе стояли художники и андеграундная тусовка), фуршетный стол объявлен поминальным. Гостей ждут с 12:00 до часа ночи. В числе прочего пройдет аукцион артефактов заведения: можно будет купить все что угодно – мебель, картины, фотографии, посуду, люстры, книги. 27 июля, например, забрали фото со Славой Гусаром, и со стены исчез плакат с Джимом Моррисоном, который являлся иконой и оберегом «Буфета» многие годы.
Мила Филатова
арт-директор
«Буфет» стал квинтэссенцией культуры Нижнего, поэтому весь город сейчас плачет. О ближайших планах могу сказать русской поговоркой: свято место пусто не бывает. Точка притяжения творческих людей не может просто исчезнуть. Возможно, это будет уже не «Буфет», а что-то новое, но обязательно будет. Здесь реализовывали творческие задумки, перформансы, что-то из ряда вон выходящее. Это и художники, театралы, музыканты, как, например, легендарная певица ZAZ, и многие культовые личности. Для меня это место всегда было домашним пространством с интересными людьми ещё до того, как я стала здесь арт-директором. Культовыми личностями был персонал – он и создавал тот самый вайб. Это творческие люди: Слава Гусар, Люся, Юля, Валера, Сергей Буничев, повара, официанты – все всегда были со своим настроением и харизмой, как и в любой семье. Каждый мог к тебе подойти и спросить: «Как дела?». А в плохом настроении – проигнорировать тебя и твой заказ, но мы все это понимали и принимали как органичную часть пространства. Что бы я сказала «Буфету», будь он человеком? «Друг мой дорогой, я бесконечно буду скучать по тебе и не хочу прощаться с тобой!».
- 1 августа пройдет закрытая вечеринка для друзей «Буфета» под сеты Ромы Креста (фронтмен группы 7000$), Братьев Лаврентьевых и Капчица (бар и кухня работать уже не будут!).
Роман «Крест» Докукин
фронтмен группы 7000$
Не думаю, что я буду играть что-то ностальгическое, скорее наоборот, что-то современное, потому что не хочу праздновать тризну. В любом случае это заведение остается в наших сердцах и является частью нашей общей ДНК. В ранней молодости я провел там очень большое количество времени, участвовал во всех тусовках, вместе мы устраивали праздники. Помню Новый год под Вертинского, где мы украшали стены баннерами Обри Бёрдслея и выступали с Люсей, Юлей, сестрами Варгаузен (Wargausen sisters) в костюмах Пьеро, пели песни Вертинского, и это, пожалуй, был самый великолепный, волшебный Новый год. Делали и под Гагарина: Советский космос, Белка и Стрелка, надевали на людей маски Юрия Алексеевича (30 гостей!). И в момент, когда часы пробили «12», все крикнули: «Поехали!». Проводили акустические концерты с моей командой. «Буфет» – больше, чем кафе, – истинный арт-салон с безумными художниками и роковыми женщинами. Как петроградская «Бродячая собака» в лихие года начала XX века. Я испытываю светлую грусть, потому что думаю, что он реинкарнируется в новом месте, поскольку «Буфет» – это не просто географическая площадка, это все-таки внутреннее состояние. Если мне посчастливится принять участие в оформлении нового помещения, то это будет круто!
Когда: с 29 июля в 18:00
Где: Арт-кафе «Буфет», Ошарская, 14
18+
Комментарии (0)