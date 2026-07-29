арт-директор

«Буфет» стал квинтэссенцией культуры Нижнего, поэтому весь город сейчас плачет. О ближайших планах могу сказать русской поговоркой: свято место пусто не бывает. Точка притяжения творческих людей не может просто исчезнуть. Возможно, это будет уже не «Буфет», а что-то новое, но обязательно будет. Здесь реализовывали творческие задумки, перформансы, что-то из ряда вон выходящее. Это и художники, театралы, музыканты, как, например, легендарная певица ZAZ, и многие культовые личности. Для меня это место всегда было домашним пространством с интересными людьми ещё до того, как я стала здесь арт-директором. Культовыми личностями был персонал – он и создавал тот самый вайб. Это творческие люди: Слава Гусар, Люся, Юля, Валера, Сергей Буничев, повара, официанты – все всегда были со своим настроением и харизмой, как и в любой семье. Каждый мог к тебе подойти и спросить: «Как дела?». А в плохом настроении – проигнорировать тебя и твой заказ, но мы все это понимали и принимали как органичную часть пространства. Что бы я сказала «Буфету», будь он человеком? «Друг мой дорогой, я бесконечно буду скучать по тебе и не хочу прощаться с тобой!».