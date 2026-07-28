Рэп с переводом на РЖЯ, мастер-классы по тифлокомментированию и футбол в очках-симуляторах

В этом году впервые на фестивале все артисты главной сцены – Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина – выступят с переводом на русский жестовый язык. Для незрячих и слабослышащих гостей проведут экскурсии с тифлокомментированием, а для маломобильных посетителей подготовят специальный подиум у сцены, чтобы всем было видно и комфортно.

Важно! Вход на фестиваль для гостей с инвалидностью и одного сопровождающего свободный: в прошлом году этой возможностью воспользовались более 300 человек.