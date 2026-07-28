Рэп с переводом на РЖЯ, мастер-классы по тифлокомментированию и футбол в очках-симуляторах

Рассказываем про инклюзивные проекты на ПАРИ ФЕСТ.
Одна из центральных локаций фестиваля – открытый инклюзивный парк на Стрелке с баскетболом на колясках и адаптивным паделом. Здесь же проведут мастер-классы по русскому жестовому языку от Молодежного общества глухих (научат базовым фразам для общения) и тифлокомментированию: попробуем описывать пространство и эмоции словами, чтобы незрячие люди могли погрузиться в происходящее. Еще можно будет поиграть в футбол в очках-симуляторах, меняющих восприятие пространства.
Алина Лебедева
попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай»
Они дают возможность увидеть мир глазами человека с нарушением зрения, например, с туннельным зрением или катарактой. В них привычная визуальная картина искажается, а элементарные действия, такие как удар по мячу, становятся трудновыполнимыми.
В этом году впервые на фестивале все артисты главной сцены – Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина – выступят с переводом на русский жестовый язык. Для незрячих и слабослышащих гостей проведут экскурсии с тифлокомментированием, а для маломобильных посетителей подготовят специальный подиум у сцены, чтобы всем было видно и комфортно.
Важно! Вход на фестиваль для гостей с инвалидностью и одного сопровождающего свободный: в прошлом году этой возможностью воспользовались более 300 человек.
Алина Лебедева
попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай»
Мы принципиально не создаем отдельную зону для людей с инвалидностью, а делаем комфортной всю территорию. Инклюзивный парк – место, где любой может попробовать адаптивные дисциплины и открыть для себя что-то новое. Накануне фестиваля мы проведем тестирование площадки вместе с нижегородскими НКО, чтобы проверить маршруты, навигацию и сервисы. Нам важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.
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