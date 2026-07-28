В Нижнем – пить

Проблему обезвоживания Нижнего решило появление водопровода в 1847 году – проект инженера Андрея Дельвига стал первым в России высоконапорным водопроводом (в других городах системы были самотечными). Он снабжал только центр города, а основным водоразбором служил чугунный фонтан на Благовещенской площади (сейчас – площадь Минина и Пожарского) – прийти туда с ведрами стало ежедневным ритуалом для местных жителей.

Водоразборные колонки начали появляться в городе в 1870-1980-х годах, параллельно со строительством водопроводных сетей и станций. Самую первую установили на Соборной улице (сейчас – Щербакова) в селе Сормово. Выглядела она как огромный фонарь – в 2014-м в сквере имени Маркина установили ее копию-памятник. Еще одну сохранившуюся историческую колонку можно найти на пересечении улиц Новая и Короленко в квартале церкви Трех Святителей – она стоит рядом с домом солдатки Варвары Бердниковой (первый дом квартала). «Фонталы», как их называли жители, устанавливали здесь в 1920-1940-х, тогда это была окраина города, и не все дома снабжались водой. Колонку восстановили в 2022-м.