В Нижнем – пить

Рассказываем, как живут водоразборные «фонталы» (они же колонки) из 19 века и насколько в них чистая вода.
В позапрошлом столетии в Нижнем катастрофически не хватало питьевой воды – из-за сложного ландшафта бурить скважины к подземным родникам было слишком затратно, воду нужно было поднимать на высоту 100-200 метров; брать ее из Волги и Оки мешали высокие откосы.
Проблему обезвоживания Нижнего решило появление водопровода в 1847 году – проект инженера Андрея Дельвига стал первым в России высоконапорным водопроводом (в других городах системы были самотечными). Он снабжал только центр города, а основным водоразбором служил чугунный фонтан на Благовещенской площади (сейчас – площадь Минина и Пожарского) – прийти туда с ведрами стало ежедневным ритуалом для местных жителей.
Водоразборные колонки начали появляться в городе в 1870-1980-х годах, параллельно со строительством водопроводных сетей и станций. Самую первую установили на Соборной улице (сейчас – Щербакова) в селе Сормово. Выглядела она как огромный фонарь – в 2014-м в сквере имени Маркина установили ее копию-памятник. Еще одну сохранившуюся историческую колонку можно найти на пересечении улиц Новая и Короленко в квартале церкви Трех Святителей – она стоит рядом с домом солдатки Варвары Бердниковой (первый дом квартала). «Фонталы», как их называли жители, устанавливали здесь в 1920-1940-х, тогда это была окраина города, и не все дома снабжались водой. Колонку восстановили в 2022-м.
Сейчас в Нижнем работает 551 (!) водоразборная колонка. Наибольшая их концентрация (130 штук) – в Сормовском районе: исторически здесь значительная часть частного сектора была лишена централизованного водоснабжения.
Функционал водоразборных колонок уже на протяжении полутора веков остается неизменным – подача воды городскому населению. Только по сравнению с серединой 19 века качество воды сейчас соответствует статусу «питьевая». Существующие в АО «Объединенный коммунальный оператор» схемы очистки позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Поступающая в водоразборные колонки вода полностью соответствует санитарным правилам и нормам по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и другим показателям.
Кстати! Первый индивидуальный подвод воды к дому оборудовали в губернаторском дворце в кремле. Всего через 30 лет установка стала непригодной – создание нового, более протяженного водопровода, доступного для всех нижегородцев, профинансировали купцы братья Блиновы, отец и сын Бугровы, а также Устин Курбатов. Ко дню пуска в Нижнем расклеили объявления: «Согласно воле жертвователей на устройство сего водопровода (г.г. Блиновых, Бугровых, Курбатова), жители города Нижнего Новгорода во все времена существования водопровода никогда никакими налогами за пользование водою из онаго не будут облагаемы». Со строительством новой станции инженеры также обеспечили очистку воды – на первом подъеме построили фильтр, а после крупной вспышки брюшного тифа в 1918 в Нижнем впервые в России воду стали хлорировать.
Фото: Анастасия Волкова
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