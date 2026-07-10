Герань на подоконниках, реликтовый 300-летний дуб и вишнево-яблоневые сады

заместитель руководителя проекта «Заповедные кварталы» АСИРИСа

Подобных кварталов и дворов в Нижнем Новгороде практически не сохранилось. Район вокруг церкви Трёх Святителей когда-то был окраиной города, за которой (по границе с нынешней улицей Белинского) начинались луга. Сам квартал в то время был очень зеленым – сады занимали обширные площади. В отличие от дворянских усадеб, на окраине города не было регулярных парков и оранжерей, но были вольные сады и цветники. Квартал во многом состоял из небольших деревянных доходных домов, в которых жили горожане разного чина и звания: мещане, служащие, отставные военные, торговцы, врачи, интеллигенция. Растительность в квартале скорее была частью естественной городской среды того времени, и местные жители пользовались тем, что могли разбивать здесь небольшие огороды или собирать плоды и ягоды. Мы поддерживаем сохранившиеся с тех времен деревья и растения и высаживаем традиционные для этих мест культуры. В наших садах можно встретить яблони, вишни, смородину и малину.