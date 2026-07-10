Герань на подоконниках, реликтовый 300-летний дуб и вишнево-яблоневые сады

Узнали о зеленом наследии Заповедных кварталов (и как за ним следят).
«Почти против окна – переулок, застроенный маленькими пёстрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трёх Святителей. Если смотреть прямо – видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зелёных волнах садов». Так Максим Горький в повести «Детство» описывает кварталы в 1870-х годах. Вероятно, маленький Алеша Пешков видел тогда и ель, которая растет во дворе дома № 42 по улице Короленко (прежде Канатная) в Трехсвятском квартале (сейчас дерево – 20-метровый государственный памятник природы регионального значения). Еще здесь сажали много плодовых: сливы, груши, вишни, яблони, а Николай Николаевич Охотин, живший с семьей на Канатной, 18, делал грушевый рислинг. Эти и другие воспоминания его племянника есть в книге Алексея Воробьева-Обухова.
В Студёном квартале рядом с католическим храмом растет 300-летний дуб. Исполин помнит первого владельца старинной усадьбы – купца Михаила Щёлокова. Есть версия, что дерево было частью тех самых обширных дубрав, которые росли по берегам Оки и Волги, но были вырублены при застройке города.
Евгения Джабазян
заместитель руководителя проекта «Заповедные кварталы» АСИРИСа
Подобных кварталов и дворов в Нижнем Новгороде практически не сохранилось. Район вокруг церкви Трёх Святителей когда-то был окраиной города, за которой (по границе с нынешней улицей Белинского) начинались луга. Сам квартал в то время был очень зеленым – сады занимали обширные площади. В отличие от дворянских усадеб, на окраине города не было регулярных парков и оранжерей, но были вольные сады и цветники. Квартал во многом состоял из небольших деревянных доходных домов, в которых жили горожане разного чина и звания: мещане, служащие, отставные военные, торговцы, врачи, интеллигенция. Растительность в квартале скорее была частью естественной городской среды того времени, и местные жители пользовались тем, что могли разбивать здесь небольшие огороды или собирать плоды и ягоды. Мы поддерживаем сохранившиеся с тех времен деревья и растения и высаживаем традиционные для этих мест культуры. В наших садах можно встретить яблони, вишни, смородину и малину.
Горшечные растения в домах квартала (№№ 18 и 17 по Короленко и Славянская, 4) тоже выбраны не случайно: фикусы и пальмы любили владельцы усадеб, а пеларгонии (их ошибочно называют геранью) украшали гостиные мещан на рубеже 19–20 веков. Есть сорта с ароматом белых грибов, цитрусовых или старого дуба – все эти запахи можно «послушать» на парфюмерной экскурсии, которая проходит в Короленко, 18. Ароматные травы выращивали и в садах: эхинацею, мяту, мелиссу, душистый горошек (и непременно вдоль узких тропинок, чтобы, слегка касаясь веток, уносить с собой благоухающий шлейф). Этой весной в Тайном саду появились пряные растения и травы: бадан, монарды, тимьян, мята, базилик. Весь июнь ухаживать за садами помогали волонтеры, практиканты из ННГАСУ и школьники гимназии № 13.
Дарья Жесткова
руководитель практики, доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства ННГАСУ, кандидат биологических наук
В работе приняли участие студенты 2 курса – будущие ландшафтные архитекторы. Одним из направлений деятельности «Заповедных кварталов» АСИРИСа является работа с исторической средой – создание небольших садов с использованием растений, характерных для конца 19 – начала 20 вв. На лекциях по декоративному растениеводству мы изучали основные агротехнические приемы по уходу за декоративными растениями, а на практике самостоятельно попробовали все эти приемы. Ребята участвовали в обновлении Тайного сада и территории возле дома на Славянской, 4, где планируется контейнерный сад в стиле модерн – растения в горшках, вазонах, ящиках.
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